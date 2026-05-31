VietinBank sắp chi 12.000 tỷ để làm việc này

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa phê duyệt phương án thực hiện quyền mua lại trước hạn đối với các lô trái phiếu thứ cấp trong năm 2026.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021 - 2023, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 11.992 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2026, VietinBank dự kiến mua lại hai lô trái phiếu có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 20/7, ngân hàng sẽ mua lại lô CTG2230T2/01 (mã CTG123018) trị giá 2.000 tỷ đồng; đến ngày 29/7, tiếp tục mua lại lô CTGH2131007 (mã CTG12101) với giá trị 1.000 tỷ đồng.

Sang tháng 11/2026, VietinBank dự kiến mua lại bốn lô trái phiếu với tổng giá trị 5.392,2 tỷ đồng. Trong đó, lô CTG2230T2/02 (mã CTG123033) trị giá 1.500 tỷ đồng sẽ được mua lại vào ngày 1/11; lô CTG2131T2 (mã CTG121031) trị giá 3.492,2 tỷ đồng dự kiến được mua lại ngày 18/11. Hai lô còn lại là CTGL2331008 (mã CTG12337) và CTGL2331009 (mã CTG12338), có giá trị lần lượt 100 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, dự kiến được mua lại vào các ngày 23/11 và 30/11.

Đến tháng 12/2026, ngân hàng tiếp tục dự kiến mua lại ba lô trái phiếu với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng. Trong đó, lô CTGL2331010 (mã CTG12339) trị giá 400 tỷ đồng sẽ được mua lại vào ngày 6/12. Hai lô CTGL2331011 (mã CTG12305) và CTGL2331012 (mã CTG12306), có giá trị lần lượt 800 tỷ đồng và 2.400 tỷ đồng, dự kiến được mua lại cùng ngày 29/12.

Các lô trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn đến năm 2031. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 0,9% đến 1,2%/năm, tùy từng lô.

Theo phương án đã được phê duyệt, giá mua lại trước hạn bằng 100% mệnh giá trái phiếu cộng phần lãi phát sinh chưa thanh toán, được tính từ kỳ trả lãi gần nhất đến trước ngày thực hiện quyền mua lại. Toàn bộ số trái phiếu được mua lại sẽ được hủy theo quy định.

Trường hợp ngày thực hiện quyền mua lại không trùng với ngày làm việc, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo theo các điều khoản đã công bố trong bản cáo bạch của từng lô trái phiếu.