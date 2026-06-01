ACB: Hộ kinh doanh có thêm trợ lý AI trong quá trình kê khai thuế

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Lê Nam – Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB; Bà Lê Thị Chinh – Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế – Bộ Tài chính; Bà Nghiêm Thị Kim Chi - Giám đốc Bộ phận Quản trị danh mục ACB (host) và Ông Phùng Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ HENO tại hội thảo Ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế và vận hành kinh doanh

Hộ kinh doanh giờ có thể hỏi AI Chat bot trên eTax Mobile thay vì tự tìm hiểu về quy định thuế

Hội thảo thuộc Gói ưu đãi 30 triệu đồng dành cho hộ kinh doanh do ACB triển khai từ tháng 4/2026, thu hút đông đảo hộ kinh doanh tham dự và trao đổi trực tiếp cùng đại diện Cơ quan Thuế và các chuyên gia

Theo đại diện Cơ quan Thuế, bên cạnh việc nắm rõ các quy định mới, hộ kinh doanh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Cụ thể, hộ kinh doanh phải thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh chậm nhất trước ngày 31/7/2026. Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, doanh thu thực tế phát sinh cần được thông báo chậm nhất vào ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để thực hiện thông báo tài khoản và ví điện tử, kê khai theo đúng quy định

Thực tế cho thấy không ít hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn khi xác định biểu mẫu kê khai phù hợp, tra cứu nghĩa vụ thuế hoặc cập nhật các quy định mới. Để giải quyết bài toán này, ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên eTax Mobile. Đáng chú ý, AI Chatbot đã được tích hợp để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin, giải đáp thắc mắc, tìm kiếm biểu mẫu, thậm chí kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng mà không cần đến điểm hỗ trợ trực tiếp như trước đây. Nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, ngay tại hội thảo, nhiều khách tham dự đã được trực tiếp trải nghiệm việc điền tờ khai mẫu trên hệ thống điện tử, chỉnh sửa thông tin và đặt câu hỏi cho AI Chatbot để nhận phản hồi tức thời về các quy định và thủ tục kê khai thuế.

Hộ kinh doanh được cán bộ Cơ quan Thuế hướng dẫn điền tờ khai mẫu trên hệ thống, thao tác chỉnh sửa thông tin và đặt câu hỏi vào chatbox để nhận phản hồi tự động liên quan đến biểu mẫu, quy trình kê khai

Đại diện ACB cho biết, ngân hàng đã xây dựng một vòng tròn khép kín dành cho hộ kinh doanh, từ tiếp cận vốn, quản lý dòng tiền đến kê khai và nộp thuế. Theo đó, hộ kinh doanh có thể tiếp cận nguồn vốn qua hình thức giải ngân trực tuyến trên nền tảng số của ACB. Các khoản lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, được ghi nhận đầy đủ và có thể được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi thực hiện kê khai thuế theo quy định. Thông qua việc kết nối tài khoản kinh doanh với eTax Mobile và quản lý tập trung doanh thu, chi phí trên cùng hệ sinh thái, ACB hướng đến quy trình liền mạch từ vận hành, quản lý tài chính đến kê khai thuế.

Ra mắt từ giữa tháng 04/2026, Gói ưu đãi đặc biệt 30 triệu đồng của ACB đã thu hút sự quan tâm rất lớn và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng hộ kinh doanh. Cụ thể bao gồm:

Gói giải pháp tài chính trị giá khoảng 10 triệu đồng: ACB phối hợp với đối tác FinOne hỗ trợ miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR, cùng phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử. Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng: Bán hàng trên TikTok, livestream, quảng cáo trực tuyến, ứng dụng AI, đào tạo Thuế chuyên sâu, giúp vận hành chuẩn, đúng quy định Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu: Giúp hộ kinh doanh quảng cáo thương hiệu, kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng trên hệ sinh thái ACB Rewards. Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5 nghìn tỷ: Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động nhập thêm hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

ACB mang trải nghiệm "một chạm" đến tận tay hộ kinh doanh tại Ngày Tài Chính số 2026

Ngày 06,07/06/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tiếp tục giới thiệu Gói ưu đãi đặc biệt 30 triệu dành cho hộ kinh doanh và thẻ chạy quảng cáo ACB Visa Digi tại Lễ hội Ting Ting Day!, thuộc chuỗi hoạt động của Ngày Tài chính số 2026 do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Sở Công Thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP.HCM.

Tại gian hàng của ACB năm nay, khách tham dự sẽ được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp tài chính số gắn với nhu cầu vận hành thực tế hiện nay như trải nghiệm Smart POS, phần mềm bán hàng, loa Ting Ting trong hoạt động bán hàng và quản lý giao dịch, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tương tác như check - in photobooth, nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, ACB tiếp tục cho thấy định hướng đưa các giải pháp tài chính số đến gần hơn với người dùng theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận và sát với nhu cầu vận hành hàng ngày của khách hàng cá nhân lẫn hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

