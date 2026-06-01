Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB: Tiền chờ dùng sinh lời mỗi ngày đến 6%/năm, sẵn sàng cho mọi kế hoạch

Với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB, người dùng có thể vừa tối ưu lợi nhuận đến 6%/năm cho tiền chờ dùng mỗi ngày, vừa duy trì khả năng giao dịch linh hoạt, không cần khóa tiền. Mô hình này cũng phản ánh một xu hướng mới trong quản lý tài chính cá nhân: tiền nhàn rỗi, tiền chờ dùng không chỉ cần sinh lời, mà còn phải luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch và cơ hội xuất hiện trong cuộc sống.

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB và sự thay đổi trong cách nhiều người giữ tiền

Vài năm trước, gửi tiết kiệm truyền thống từng được xem là lựa chọn tài chính quen thuộc với phần lớn người dùng. Càng gửi lâu, số dư càng lớn, lãi suất càng cao, đồng nghĩa với cảm giác yên tâm về tài chính.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của nhịp sống và hành vi tài chính, nhiều người bắt đầu có một mối quan tâm khác: dòng tiền có đủ linh hoạt để sử dụng ngay khi cần hay không.

Đây cũng là lý do những mô hình tối ưu dòng tiền linh hoạt như tài khoản Siêu Lợi Suất VIB ngày càng được chú ý. Thay vì phải lựa chọn giữa việc để tiền trong tài khoản thanh toán với mức sinh lời thấp hoặc gửi tiết kiệm và chấp nhận khóa tiền theo kỳ hạn, người dùng giờ đây có xu hướng tìm kiếm những giải pháp giúp tiền nhàn rỗi vừa có thể sinh lời, vừa luôn sẵn sàng cho các nhu cầu tài chính phát sinh bất cứ lúc nào.

Bởi trong thực tế, điều khiến nhiều người tiếc là vẫn có tiền tiết kiệm nhưng tiền lại chưa thể dùng ngay khi cần. Có người gặp cơ hội đầu tư bất ngờ nhưng ngại tất toán trước hạn. Cũng có người đơn giản là muốn chủ động cho những kế hoạch phát sinh nhưng phải cân nhắc giữa việc rút tiền mất lãi và tiếp tục chờ đến ngày đáo hạn.

Vì thế, nhiều người đã bắt đầu nhận ra rằng giá trị của dòng tiền không chỉ nằm ở khả năng sinh lời, mà còn nằm ở khả năng linh hoạt, phản ứng kịp thời với cuộc sống.

Khi "tiền nhàn rỗi" không còn đồng nghĩa với "tiền ngủ quên"

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, người dùng hiện nay đang có xu hướng giữ phần tiền ở trạng thái linh hoạt nhiều hơn trước. Đó thường là những khoản tiền chưa sử dụng ngay, nhưng cũng không muốn bị khóa. Có thể là tiền dự phòng, tiền vận hành kinh doanh ngắn ngày, khoản tích lũy cho kế hoạch gần hoặc đơn giản là phần tiền luôn sẵn sàng cho các cơ hội phù hợp. Những khoản tiền này nếu để trong tài khoản thanh toán, gần như không sinh lời. Nhưng nếu chuyển sang tiết kiệm có kỳ hạn, người dùng lại đánh đổi bằng tính linh hoạt của dòng tiền.

Để dễ hình dung, hãy nhìn vào một khoản tiền cụ thể: 300 triệu đồng dự phòng – chờ cơ hội, vì vậy không thể bị khóa. Với lãi suất không kỳ hạn thông thường, 300 triệu gần như không sinh ra lợi nhuận mấy.

Cùng khoản tiền đó, với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB ở mức tối đa 6%/năm, lợi tức tích lũy sau 90 ngày là hơn 3,5 triệu đồng - tương đương một quý tiền điện, một chuyến đi chơi cuối tuần, hay học phí bổ sung cho con đến từ khoản tiền vốn chỉ đang chờ. Lợi tức đã tích lũy cũng sẽ không mất đi dù người có dùng rút tiền hay chi tiêu giữa chừng.

Đó là khoảng cách giữa tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán và tiền tự làm việc với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB. Chính điều đó giúp nhiều người không còn phải lựa chọn giữa khả năng "sinh lời" và khả năng "sẵn sàng sử dụng" của dòng tiền chờ.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản lý tiền của thế hệ người dùng mới. Nếu trước đây, ưu tiên lớn nhất là tối đa hóa lãi suất, thì hiện nay, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng giữ cho dòng tiền luôn ở trạng thái chủ động mà sinh lời mỗi ngày.

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB và cách tiếp cận mới

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB được xem như một giải pháp phù hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền linh hoạt của nhiều người dùng hiện đại.

Khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản có thể được tối ưu lợi suất đến 6%/năm theo chính sách của chương trình, trong khi người dùng vẫn duy trì khả năng giao dịch và sử dụng tiền hàng ngày một cách linh hoạt. Điều này giúp trải nghiệm tài chính diễn ra tự nhiên hơn, không làm gián đoạn thói quen thanh toán, chuyển khoản hay chi tiêu thường nhật.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với nhóm người có dòng tiền biến động thường xuyên, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc những người luôn muốn duy trì quyền chủ động tài chính trong cuộc sống hàng ngày.

Để sử dụng tài khoản Siêu lợi suất, người dùng đăng ký tính năng trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB. Sau khi kích hoạt, tài khoản sẽ tự động kết nối với tài khoản Siêu lợi suất, giúp số dư bắt đầu sinh lời.

Người dùng có thể chọn ngưỡng tiêu chuẩn theo nhu cầu. Phần số dư tài khoản thanh toán vượt ngưỡng sẽ tự động chuyển qua tài khoản Siêu lợi suất để sinh lời. Khách hàng vẫn luôn có thể sử dụng toàn bộ số dư trong tài khoản thanh toán, cùng giá trị tại tài khoản Siêu lợi suất để chi tiêu, mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB đang phản ánh một cách tiếp cận mới: để tiền không chỉ sinh lời, mà còn luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dùng mỗi ngày.

Chỉ với một chạm trên MyVIB, bạn đã có thể sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.



