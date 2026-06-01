Một ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm 8,9%/năm cho số tiền gửi từ 100.000 đồng

Theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng từ 17h ngày 10/4/2026, Cake duy trì lãi suất 4,75%/năm đối với các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 1-5 tháng.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được điều chỉnh tăng mạnh lên 7,2%/năm và giữ nguyên cho các kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng và 9 tháng.

Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 10 tháng đến 24 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 7,4%/năm. Đây là một trong những mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay, vượt xa mặt bằng lãi suất của nhóm ngân hàng quốc doanh cũng như nhiều ngân hàng thương mại quy mô lớn.

Ở kỳ hạn dài nhất 36 tháng, Cake niêm yết lãi suất 6,3%/năm.

Không chỉ áp dụng hình thức nhận lãi cuối kỳ, Cake còn triển khai nhiều lựa chọn trả lãi khác. Với hình thức nhận lãi hàng tháng, khách hàng gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng được hưởng lãi suất 7,02%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 6,92%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 6,86%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6,68%/năm.

Trong khi đó, đối với hình thức nhận lãi hàng quý, lãi suất tại các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng lần lượt là 7,09%/năm, 7,08%/năm và 6,92%/năm.

Bên cạnh biểu lãi suất tiêu chuẩn, Cake hiện cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Với khách hàng cũ, Cake by VPBank hiện triển khai chương trình ưu đãi tiền gửi “Tháng 6/2026 – Bạn thân tiết kiệm, cộng lãi đến 1,3%/năm”, áp dụng từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2026. Khách hàng mở sổ tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được cộng trực tiếp lãi suất vào mức lãi suất niêm yết theo bậc thang dựa trên giá trị khoản tiền gửi.

Cụ thể, các khoản tiền gửi từ 5 triệu đồng được cộng thêm 1%/năm, trong khi các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng được cộng thêm tới 1,3%/năm. Chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6-24 tháng, không tất toán trước hạn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức nhận lãi gồm cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Đối với khách hàng mới, Cake by VPBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành riêng cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm, với mức cộng thêm lên tới 1,5%/năm bên cạnh biểu lãi suất niêm yết hiện hành.

Theo thông tin từ Cake, chương trình “Tháng 6/2026 – Bạn mới tiết kiệm, cộng lãi 1,5%/năm” được triển khai dành cho khách hàng cá nhân lần đầu sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Cake by VPBank. Chương trình áp dụng đối với khách hàng chưa từng mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng số này thông qua bất kỳ ứng dụng nào ngoài CAKE BANK.

Ưu đãi được áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 100.000 đồng có kỳ hạn từ 6-24 tháng, với các hình thức nhận lãi gồm cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý. Điều kiện đi kèm là khách hàng phải duy trì khoản tiền gửi đến ngày đáo hạn và không tất toán trước hạn.

Như vậy, với các khách hàng cũ, mức lãi suất cao nhất mà Cake by VPBank áp dụng hiện lên tới 8,7%/năm với số tiền gửi từ 100 triệu đồng và 8,4%/năm với số tiền gửi từ 5 triệu đồng tại kỳ hạn từ 10 tháng trở lên.

Với khách hàng mới, mức lãi suất cao nhất tại Cake by VPBank hiện lên tới 8,9%/năm ở kỳ hạn gửi từ 10 tháng trở lên.