Cảnh báo bẫy "tín dụng đen" trong khu công nghiệp

Đồn Công an Khu công nghiệp Long Thành vừa đấu tranh, làm rõ 2 vụ việc có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" trong doanh nghiệp, qua đó phát hiện hai đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với công nhân lao động.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Đồn Công an KCN Long Thành phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất cao tại một công ty trong KCN Long Thành. Hai đối tượng bị xác định gồm N.V.H. (SN 1973) và D.V.T. (SN 1985), cùng thường trú tại xã An Phước và đang làm việc tại doanh nghiệp này.

Cơ quan Công an làm việc với N.V.H và Đ.V.T. Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến trưa ngày 28/5/2026, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giữ thẻ ATM nhận lương để thu hồi nợ

Theo lời khai ban đầu, từ đầu năm 2025, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số công nhân, các đối tượng đã cho vay tiền dưới hình thức thỏa thuận miệng với lãi suất cao.

Để bảo đảm việc thu hồi nợ, người vay bị yêu cầu giao thẻ ATM dùng để nhận lương hằng tháng. Đến kỳ trả lương, các đối tượng trực tiếp mang thẻ đến cây ATM rút tiền, tự khấu trừ tiền lãi và tiền gốc trước khi trả lại số tiền còn lại cho người vay.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn tiềm ẩn nhiều hệ lụy, không chỉ đẩy người lao động vào vòng xoáy nợ nần mà còn ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi chính đáng của công nhân.

Qua điều tra ban đầu, Đồn Công an KCN Long Thành nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo người lao động tránh bẫy "tín dụng đen"

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu và thu thập các tài liệu liên quan, Đồn Công an KCN Long Thành đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cùng các đối tượng cho Công an xã An Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người lao động cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền không chính thống, đặc biệt là các khoản vay kèm điều kiện thế chấp thẻ ATM nhận lương, giấy tờ tùy thân hoặc sổ bảo hiểm xã hội.

Khi gặp khó khăn về tài chính, người lao động nên tìm đến các kênh hỗ trợ hợp pháp như tổ chức công đoàn, quỹ hỗ trợ công nhân hoặc các tổ chức tín dụng được cấp phép. Đồng thời, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" trong doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được xử lý, ngăn chặn từ sớm.