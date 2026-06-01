Nhóm Big 4 tăng lãi suất huy động

Ngày 1/6, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV công bố lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6-11 tháng được nâng lên 6,6%/năm, tăng 1,2% so với trước đó. Với các kỳ hạn từ 12-36 tháng, lãi suất đồng loạt được nâng lên 6,8%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,9%, còn kỳ hạn 24-36 tháng tăng 0,8%.

Đây là mức điều chỉnh khá mạnh nếu so với mặt bằng lãi suất huy động thời gian qua. Sau khi tăng lãi suất, BIDV đã đưa biểu lãi suất trực tuyến của mình ngang bằng với phần lớn các ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4. Hiện chỉ còn Vietcombank duy trì mức lãi suất thấp hơn một chút ở kỳ hạn 24 tháng với 6,3%/năm.

Vietinbank niêm yết lãi suất 5,9%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và cao nhất 6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 24-36 tháng.

Còn lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tại Agribank hiện ở mức 4%/năm, còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động từ 5,9-6%/năm.

Việc BIDV mạnh tay tăng lãi suất được đánh giá là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng. Thời gian gần đây, tăng trưởng tín dụng liên tục vượt tốc độ tăng trưởng huy động vốn, khiến nhiều ngân hàng phải đẩy mạnh các chương trình thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo nguồn vốn cho vay.

Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh , khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng đang duy trì mặt bằng lãi suất khá hấp dẫn ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Tính đến ngày 1/6, PVcomBank tiếp tục dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động với mức 10%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng đối với khoản tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỷ đồng. Với khách hàng thông thường, lãi suất cao nhất tại PVcomBank là 5,8%/năm khi gửi trực tuyến.

Xếp sau là HDBank với mức lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, áp dụng cho khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Đối với khách hàng phổ thông, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất của ngân hàng này là 5,5%/năm.

Trong nhóm các ngân hàng áp dụng điều kiện gửi tiền thông thường, một số đơn vị đang niêm yết lãi suất ở mức cao đáng chú ý. PGBank hiện áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng và đây cũng là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng này. Trong khi đó, Cake by VPBank đang dẫn đầu nhóm ngân hàng số với lãi suất 7,4%/năm cho các kỳ hạn từ 10 - 24 tháng khi khách hàng lựa chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Diễn biến tăng lãi suất huy động tại cả khối ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần cho thấy cuộc cạnh tranh nguồn vốn đang trở nên sôi động hơn. Trong bối cảnh tín dụng được thúc đẩy nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Điều này mở ra cơ hội cho người gửi tiền , đồng thời phản ánh nhu cầu vốn ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng.

Tại cuộc họp định hướng chiều ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm biên lợi nhuận để hạ lãi suất cho vay, đồng thời chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh huy động vượt mặt bằng chung nhằm bảo đảm ổn định hệ thống tín dụng.

Ngay sau chỉ đạo, nhiều ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt tại nhóm trung và dài hạn. Tuy nhiên, cuối tháng 5 lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại cho đến nay. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất.

Nhiều dự báo, thời gian tới lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ ở một số kỳ hạn dài, song khó xuất hiện các đợt tăng mạnh khi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được ưu tiên.