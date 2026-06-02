Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 2/6

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 2/6, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với chốt phiên giao dịch trước đó, tiếp tục duy trì quanh mốc 159 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng cùng giao dịch ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết thấp hơn ở chiều mua, ở mức 155,5 – 159 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 156 – 159 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 1/6, giá vàng đã giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay hiện giảm xuống còn 4.481 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Sáu tuần trước.

Đồng USD tăng giá, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định: “Kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn có khả năng tiếp tục gây áp lực lên giá vàng, trừ khi lợi suất trái phiếu ngừng tăng và lãi suất bắt đầu ổn định hoặc đi xuống”.

Iran cho biết nước này đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu quân sự Iran cuối tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra “với tốc độ rất nhanh”.

Giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát liên quan đến xung đột Iran. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá khoảng 54% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần từ nay đến cuối năm.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của kim loại quý này thường suy giảm trong môi trường lãi suất cao do vàng không mang lại lợi suất.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi hàng loạt dữ liệu việc làm của Mỹ cùng các phát biểu từ quan chức Fed để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích của Saxo Bank, cho rằng khi tình hình địa chính trị ổn định hơn và cú sốc giá năng lượng dần lắng xuống, nhà đầu tư sẽ quay trở lại tập trung vào các yếu tố nền tảng đã hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng trong những năm gần đây.

Ông cũng dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là bên mua ròng vàng trong năm tới.