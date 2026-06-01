Doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam sắp họp cổ đông bàn kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt - Mã: BVH) vừa thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 28/6/2026 tại Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 28/5/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2026.

Theo chương trình dự kiến, đại hội sẽ xem xét và thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng sẽ xem xét các tờ trình liên quan đến việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2025, đồng thời thông qua đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2026.

Ngoài ra, đại hội dự kiến thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết các tờ trình hiện chưa được Tập đoàn Bảo Việt công bố.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.006 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu từ hoạt động tài chính đóng vai trò động lực chính khi đạt 3.990 tỷ đồng, tăng 25,5%. Trong cơ cấu doanh thu này, lãi tiền gửi mang về 2.290 tỷ đồng, tăng 36%, và lãi từ đầu tư trái phiếu đóng góp 1.401 tỷ đồng.

Trái ngược với sự tích cực của mảng tài chính, hoạt động bảo hiểm cốt lõi ghi nhận sự thu hẹp biên lợi nhuận khi lợi nhuận gộp mảng này đạt 307,8 tỷ đồng, giảm 46,6% so với quý 1/2025.

Dù phí bảo hiểm gốc vẫn đạt mức 10.937 tỷ đồng, nhưng việc tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng lên 8.318,9 tỷ đồng cùng với chi phí quản lý trực tiếp mảng bảo hiểm ở mức 1.707 tỷ đồng đã gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh thuần của doanh nghiệp.

Tính đến cuối quý 1/2026, quy mô tổng tài sản của tập đoàn mở rộng lên mức 307.488 tỷ đồng, tăng thêm 15.682 tỷ đồng so với đầu năm. Với quy mô này, Bảo Việt tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam.

Cơ cấu tài sản tiếp tục ưu tiên các công cụ có thu nhập cố định với danh mục tiền gửi ngân hàng ngắn và dài hạn đạt hơn 166.900 tỷ đồng, cùng danh mục trái phiếu Chính phủ và doanh nghiệp vượt ngưỡng 183.200 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tăng từ mức 25.480 tỷ đồng lên 26.295 tỷ đồng. Phía nợ phải trả hiện ghi nhận 281.191 tỷ đồng, trong đó dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 205.447 tỷ đồng.