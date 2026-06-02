Đại hội đồng cổ đông ấn tượng: SHB và câu chuyện phía sau một kỳ AGM “đậm chất thương hiệu”

Trong nhiều năm, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của các ngân hàng thường gắn với những chủ đề quen thuộc như kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng hay cổ tức. Nhưng vài mùa AGM gần đây cho thấy một thay đổi khá rõ: các ngân hàng đang bắt đầu coi đại hội là nơi truyền tải hình ảnh thương hiệu, chiến lược dài hạn và thậm chí cả thông điệp về thế hệ kế cận. Rõ ràng, ĐHĐCĐ, cổ đông nên là những người đầu tiên được bàn luận về nội dung trọng yếu của một tổ chức.

SHB là một trong những trường hợp như vậy.

Đại hội năm nay của ngân hàng này không gây chú ý bởi những màn trình diễn công nghệ hay quy mô tổ chức quá khác biệt, mà bởi cách SHB chủ động tạo ra một “không khí mới” trong hình ảnh thương hiệu và cách giao tiếp với cổ đông. Từ bộ nhận diện mới lấy cảm hứng từ “dáng hình đất nước”, sự xuất hiện nổi bật hơn của thế hệ lãnh đạo trẻ cho đến những phát biểu mang đậm phong cách cá nhân của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, tất cả tạo nên một kỳ AGM mang màu sắc rất riêng của một tổ chức tín dụng thuộc TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Khi đại hội không còn chỉ là cuộc họp cổ đông, mà trở thành nơi ngân hàng “làm mới” chính mình

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tổ chức đại hội đã khá nhộn nhịp khi hàng nghìn cổ đông có mặt để check-in và nhận tài liệu. Theo ghi nhận, khoảng 3.000 cổ đông tham dự trực tiếp, biến đây thành một trong những kỳ AGM ngân hàng có lượng người tham gia đông nhất mùa đại hội năm nay. Không khí tại khu vực sảnh mang màu sắc trẻ trung hơn thường thấy khi ngân hàng đầu tư khá nhiều cho phần hình ảnh, khu vực trải nghiệm và các chi tiết nhận diện theo bộ thương hiệu mới.

Điểm đáng chú ý nhất tại AGM của SHB năm nay có lẽ nằm ở câu chuyện thương hiệu. Trong bối cảnh phần lớn ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi khoảng cách về quy mô tài sản hay lợi nhuận ngày càng thu hẹp, nhiều nhà băng bắt đầu nhận ra rằng tăng trưởng không còn chỉ là câu chuyện của tín dụng hay lợi nhuận. Thương hiệu, trải nghiệm và khả năng kết nối cảm xúc với khách hàng đang trở thành yếu tố quan trọng hơn trước rất nhiều.

Đó cũng là lý do SHB lựa chọn đại hội năm nay để giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo chia sẻ của ngân hàng, bộ nhận diện được lấy cảm hứng từ “dáng hình đất nước”, gắn với tinh thần kết nối và khát vọng vươn lên. Đây không đơn thuần là thay đổi màu sắc hay logo, mà phản ánh nỗ lực tái định vị hình ảnh sau nhiều năm tăng trưởng và mở rộng quy mô.

Điều đặc biệt là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh SHB đang bước vào một giai đoạn khác so với chính mình nhiều năm trước. Nếu giai đoạn đầu của ngân hàng gắn với câu chuyện tăng trưởng nhanh và mở rộng hệ thống, thì hiện nay bài toán lớn hơn nằm ở việc làm mới hình ảnh để phù hợp hơn với lớp khách hàng trẻ và môi trường tài chính số hóa.

Sự xuất hiện của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh tại đại hội cũng tạo nên khá nhiều chú ý. Trong bộ vest lịch lãm cùng phần trình bày mang màu sắc trẻ trung hơn, hình ảnh của lãnh đạo thế hệ mới vô tình tạo ra cảm giác về một giai đoạn chuyển tiếp đang diễn ra bên trong SHB. Trong nhiều năm, SHB gắn khá chặt với hình ảnh của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển – một doanh nhân có dấu ấn mạnh cả trên thị trường tài chính lẫn thể thao. Tại đại hội năm nay, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển tiếp tục chủ trì tổng thể đại hội, dẫn dắt SHB, đồng thời thị trường cũng nhìn thấy rõ hơn hình ảnh của một thế hệ kế cận đang dần xuất hiện.

Đây là câu chuyện không riêng của SHB. Khi nhiều ngân hàng tư nhân lớn bước sang giai đoạn phát triển mới, bài toán chuyển giao thế hệ và tái cấu trúc quản trị bắt đầu trở thành chủ đề được thị trường quan tâm nhiều hơn. Nhà đầu tư hiện không chỉ nhìn vào kết quả kinh doanh một năm, mà còn quan sát khả năng vận hành dài hạn của tổ chức, bao gồm cả câu chuyện kế thừa.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh mang nhiều ý nghĩa hơn một hình ảnh truyền thông. Nó phản ánh cách SHB đang dần xây dựng lớp lãnh đạo kế cận trong giai đoạn mới.

Giá trị lớn nhất của một kỳ AGM nằm ở việc doanh nghiệp giúp cổ đông hình dung tương lai

Tại đại hội năm nay, nhiều cổ đông tham dự cho biết điều họ quan tâm không chỉ nằm ở mức cổ tức hấp dẫn, mà còn ở cảm giác SHB đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với hình ảnh trẻ trung hơn và chiến lược rõ ràng hơn. Đây cũng là lý do phần hỏi đáp tại đại hội luôn được dành thời gian để nhiều cổ đông đặt câu hỏi liên quan tới kế hoạch tăng trưởng, tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài và định hướng phát triển của ngân hàng trong các năm tới.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo SHB lựa chọn cách trả lời khá cởi mở ở nhiều nội dung được thị trường quan tâm. Điều này khiến không khí đại hội mang tính đối thoại nhiều hơn thay vì chỉ dừng ở việc trình bày các tờ trình như mô hình AGM truyền thống.

Nếu trước đây một kỳ đại hội thành công thường được đánh giá bằng tỷ lệ biểu quyết hay số lượng tờ trình được thông qua, thì hiện nay tiêu chí đó đang thay đổi khá nhanh. Điều cổ đông quan tâm không còn chỉ là doanh nghiệp đạt bao nhiêu lợi nhuận, mà là doanh nghiệp đang muốn trở thành ai trong 5–10 năm tới.

Đây cũng là lý do nhiều AGM hiện nay được quan tâm không kém các sự kiện lớn. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào số liệu. Họ quan sát cách doanh nghiệp tổ chức, cách lãnh đạo đối thoại và cách ngân hàng kể câu chuyện của mình với thị trường.

Ở góc độ đó, điều đáng chú ý nhất tại đại hội SHB năm nay có lẽ không nằm ở kế hoạch lợi nhuận hay cổ tức. Điều đáng chú ý hơn là cảm giác về một sự chuyển động mới đang diễn ra bên trong ngân hàng – từ hình ảnh thương hiệu, cấu trúc lãnh đạo cho tới cách tiếp cận cổ đông.

Tại đại hội của SHB, đại diện NHNN bày tỏ tin tưởng với nền tảng xây dựng trong 33 năm qua với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước.

Vị đại diện NHNN cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới – những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp của HĐQT và năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả được xây dựng trên nền tảng 6 giá trị cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cam kết: Kế thừa truyền thống 33 năm và nền tảng tài chính vững mạnh, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV SHB tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, liên tục học hỏi, đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua.

Trong ngành ngân hàng, tài sản có thể xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và lợi nhuận có thể biến động theo từng chu kỳ. Niềm tin lại là loại tài sản đặc biệt hơn. Nó không thể hiện trực tiếp trên báo cáo tài chính, nhưng lại là nền tảng quyết định khả năng đi đường dài của một tổ chức.

Và có lẽ đó cũng là điều khiến một kỳ AGM được ghi nhớ không chỉ vì quy mô hội trường hay số lượng cổ đông tham dự, mà vì nó giúp thị trường hiểu rõ hơn doanh nghiệp đang muốn thay đổi như thế nào trong giai đoạn tiếp theo.