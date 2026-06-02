Lãi suất tiết kiệm ngày 2/6: Cập nhật mới nhất bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank, MB,...
Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến của 33 ngân hàng ngày 2/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định so với cuối tháng trước. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm, nhiều ngân hàng tư nhân tiếp tục niêm yết lãi suất từ 7%/năm ở các kỳ hạn dài.
Nhóm Big4 đồng loạt niêm yết 6,8%/năm kỳ hạn từ 12 tháng
Tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, biểu lãi suất huy động trực tuyến giống nhau ở tất cả kỳ hạn.
Cả 4 ngân hàng đều áp dụng mức 4,75%/năm cho các kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng. Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất đồng loạt ở mức 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng và 18 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 6,8%/năm.
Nhóm Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất tương đối cao so với nhiều ngân hàng quy mô lớn trong khối tư nhân, đặc biệt ở các kỳ hạn dưới 12 tháng.
Nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn phổ biến từ 6% - 7%/năm
Trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, LPBank đang là nhà băng có mức lãi suất nổi bật nhất. Ngân hàng này niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,1%/năm tại kỳ hạn 18 tháng - mức cao nhất trong khảo sát.
MB áp dụng lãi suất 5,8%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,35%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Techcombank niêm yết 6,55%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,75%/năm ở kỳ hạn 12 tháng trước khi giảm còn 5,85%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.
VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,3%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
ACB duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn nhóm dẫn đầu, với mức 4,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 5,1%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 5,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
HDBank niêm yết từ 5% đến 5,6%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng, trong khi VIB áp dụng 5,7-5,9%/năm ở kỳ hạn 6-18 tháng nhưng riêng kỳ hạn 12 tháng đạt tới 7%/năm.
Nhóm ngân hàng tầm trung cạnh tranh mạnh ở kỳ hạn dài
Bac A Bank tiếp tục nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất thị trường với mức 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
BVBank niêm yết 6,7%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
OCB áp dụng 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
Nam A Bank niêm yết 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 9-12 tháng và 6,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
MSB áp dụng mức 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
NCB đang niêm yết 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.
TPBank áp dụng lãi suất 6,05%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,25%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm
Theo khảo sát, hiện có một số ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất từ 7%/năm ở các kỳ hạn dài.
MBV đang dẫn đầu ở nhóm kỳ hạn trung hạn với mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.
LPBank niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 7,1%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.
PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng trước khi giảm nhẹ xuống 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
VIB cũng niêm yết mức 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.
Như vậy, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 2/6 vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi nhóm Big4 duy trì mức cao nhất 6,8%/năm, một số ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục đưa lãi suất lên quanh ngưỡng 7%/năm nhằm tăng sức cạnh tranh trong huy động vốn trung và dài hạn.
