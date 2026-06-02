Sau đổi tên, SACOMBANK đổi thêm mẫu con dấu

Chính thức từ ngày 01/6/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) được Ngân hàng Nhà nước cho phép đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK). Ngay sau động thái đổi tên này, ngân hàng cũng đã công bố thay đổi thiết kế dấu mộc của doanh nghiệp. Giống như chữ ký cá nhân của một người, dấu mộc doanh nghiệp không chỉ đại diện cho tính pháp lý mà còn truyền tải cá tính, tầm vóc và những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đó theo đuổi. Với sự thay đổi cả về tên gọi và thiết kế dấu mộc cùng lúc, SACOMBANK có lẽ muốn khẳng định mạnh mẽ sự chuyển đổi của mình, theo hướng ấn tượng hơn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn.

Mẫu con dấu mới của SACOMBANK





Dấu mộc mới được thiết kế theo hình tròn với tông màu đỏ truyền thống. Phần trên của đường viền khắc tên thương mại mới “NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC”, phần dưới là tên viết tắt theo tiếng Anh “SACOMBANK” đi kèm với tên chi nhánh hoặc phòng giao dịch tùy theo chủ thể sử dụng. Năm ngôi sao năm cánh được in đậm, nổi bật, không chỉ đại diện cho tiêu chuẩn chất lượng năm sao, mà còn tượng trưng cho sự đoàn kết và hội tụ của năm châu bốn bể. Theo lý giải của Ngân hàng, đây cũng là khát vọng của SACOMBANK trong việc kết nối tinh hoa tài chính toàn cầu, mang những giá trị tốt nhất đến phục vụ khách hàng.

Chữ “S” cách điệu ở trung tâm là linh hồn của dấu mộc. Nó vừa là biểu tượng quen thuộc trong logo của SACOMBANK, vừa gợi nhớ đến dáng hình của đất nước Việt Nam, thanh thoát, uyển chuyển và kiên cường. Đồng thời, chữ S này còn làm liên tưởng đến ký hiệu đồng tiền, biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và phát triển bền vững.

Việc đổi tên và dấu mộc có thể gây trầm trồ với người bình thường nhưng trong giới kinh doanh hay những người quan tâm đến đầu tư có lẽ đây không phải điều xa lạ. Nhất là khi nó được diễn ra khi có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Thụy trong Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, người nổi tiếng với mô hình “thay áo, đổi vận”.

Điển hình là LPBank, ngân hàng này dưới thời lãnh đạo của ông Thụy đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục kinh doanh, trở thành một trong những ngân hàng thương mại nổi bật trên thị trường.

Đến lượt SACOMBANK, ngân hàng vừa thay đổi nhận diện và đại sứ thương hiệu vào đầu năm nay. Bộ máy vận hành được Ngân hàng này tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn từ 12 khối nghiệp vụ xuống còn 9 khối, cơ cấu nhân sự chuyển dịch theo hướng tăng cường lực lượng kinh doanh. Thị giá cổ phiếu STB cũng nhanh chóng bứt phá, trở thành một trong những cổ phiếu sáng giá nhất sàn chứng khoán khi có thời điểm vượt mốc 76.000 đồng/cổ phiếu.