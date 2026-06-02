Từ dấu mộc mới đến hành trình chuyển bứt phá của SACOMBANK

Từ biểu tượng của bản sắc thương hiệu

Dấu mộc mới được thiết kế theo hình tròn với tông màu đỏ truyền thống. Phần trên của đường viền khắc tên thương mại mới “NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC”, phần dưới là tên viết tắt theo tiếng Anh “SACOMBANK” đi kèm với tên chi nhánh hoặc phòng giao dịch tùy theo chủ thể sử dụng. Theo thông tin từ Ngân hàng, 5 ngôi sao 5 cánh được in đậm, nổi bật, không chỉ đại diện cho tiêu chuẩn chất lượng năm sao, mà còn tượng trưng cho sự đoàn kết và hội tụ của năm châu bốn bể. SACOMBANK cho biết, đây cũng là khát vọng của Ngân hàng trong việc kết nối tinh hoa tài chính toàn cầu, mang những giá trị tốt nhất đến phục vụ khách hàng.

Chữ “S” cách điệu ở trung tâm là linh hồn của dấu mộc. Nó vừa là biểu tượng quen thuộc trong logo của SACOMBANK, vừa gợi nhớ đến dáng hình của đất nước Việt Nam, thanh thoát, uyển chuyển và kiên cường. Đồng thời, chữ S này còn làm liên tưởng đến ký hiệu đồng tiền, biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và phát triển bền vững.

Mỗi khi dấu mộc được đóng lên giấy tờ hay hợp đồng giao dịch, SACOMBANK không chỉ muốn khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp mà còn truyền tải sự cam kết vững vàng bằng uy tín của một ngân hàng Việt Nam, một ngân hàng luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình vươn mình phát triển.

Đến chỉ dấu của chiến lược tái cấu trúc và tăng trưởng bứt phá

Việc đổi tên và dấu mộc có thể gây trầm trồ với người bình thường nhưng trong giới kinh doanh hay những người quan tâm đến đầu tư có lẽ đây không phải điều xa lạ. Nhất là khi nó được diễn ra khi có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Thụy trong Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, người nổi tiếng với mô hình “thay áo, đổi vận”. Điển hình là LPBank, ngân hàng này dưới thời lãnh đạo của ông Thụy đã phá vỡ nhiều kỷ lục kinh doanh, trở thành một trong những ngân hàng thương mại nổi bật trên thị trường.

Đến lượt SACOMBANK, ngân hàng vừa thay đổi nhận diện và đại sứ thương hiệu vào đầu năm nay. Bộ máy vận hành được Ngân hàng này tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn từ 12 khối nghiệp vụ xuống còn 9 khối, cơ cấu nhân sự chuyển dịch theo hướng tăng cường lực lượng kinh doanh. Thị giá cổ phiếu STB cũng nhanh chóng bứt phá, có thời điểm vượt mốc 76.000 đồng/cổ phiếu.

Kể cả khi việc tăng trưởng của cổ phiếu diễn ra không đồng pha với kết quả kinh doanh ngắn hạn, giới đầu tư vẫn nhận diện được những dấu hiệu tích cực đang là chỉ dấu cho một quá trình bứt phá về sau. Đơn cử là việc tối ưu nguồn lực, không chỉ giúp tăng năng suất lao động mà còn kéo giảm đáng kể CIR, vốn là vấn đề nhức nhối của SACOMBANK. Theo báo cáo Quý I, CIR của SACOMBANK giảm 519 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đang trên đà đạt mục tiêu đã đề ra. Trích lập dự phòng tăng đột biến trong khi việc phân loại nợ được triển khai gắt gao hơn, cho thấy quyết tâm của Ngân hàng đối với việc làm sạch bảng cân đối, đảm bảo an toàn các chỉ tiêu hoạt động, hướng tới tăng trưởng hiệu quả, thận trọng và bền vững.

Bên cạnh việc thay đổi tên gọi và dấu mộc, SACOMBANK dự kiến sẽ sớm công bố địa điểm trụ sở chính mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025. Một tương lai mới, một sự chuyển mình mới đang diễn ra thần tốc tại Ngân hàng này. Dựa trên những mô hình thành công trước đó của các doanh nghiệp dưới thời ông Thụy cùng những “chỉ dấu” tích cực hiện tại, có nhiều cơ sở để tin tưởng và lạc quan về triển vọng bứt phá của SACOMBANK trong thời gian tới.