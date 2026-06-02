Thủ tướng: Nhanh chóng có một số sản phẩm chủ chốt cho Trung tâm tài chính quốc tế

"Một trung tâm, hai điểm đến"

Chiều 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, TTTC đã có khuôn khổ pháp lý riêng theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", với Nghị quyết số 222/2025 của Quốc hội và 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai. Trên cơ sở khung pháp lý đã được ban hành, các bộ, ngành, hai thành phố đã tích cực triển khai nhiều hoạt động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Về xúc tiến đầu tư, Hội đồng Điều hành và Cơ quan điều hành tại hai địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế và chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng.

Về nhân sự và hạ tầng, cơ quan điều hành tại hai thành phố đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc nội bộ và định hướng phát triển TTTC trên địa bàn, đã quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Kết luận số 18 của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa TTTC vào hoạt động; mục tiêu xuyên suốt là thiết lập Trung tâm với hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Theo Thủ tướng, đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, thách thức trong phát triển TTTC còn rất nhiều, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các TTTC trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn.

Nhanh chóng có sản phẩm chủ chốt

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành TTTC và trực tiếp chỉ đạo TTTC, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành TTTC. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện Quy chế hoạt động của TTTC, Hội đồng Điều hành và cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10/6.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Hội đồng Điều hành khẩn trương phối hợp với hai thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn phương án khả thi, phù hợp, tối ưu nhất, vì công việc chung.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của TTTC, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển.

Theo Thủ tướng, việc phát triển các sản phẩm này đều đã có chủ trương, cần triển khai với tinh thần không cầu toàn. Ngoài 8 nghị định đã có, cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, chủ chốt cho TTTC.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý.