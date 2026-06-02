Chi nhánh ngân hàng phải đóng cửa nếu lỗ 3 năm liên tiếp

Từ ngày 1/7, chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước có chênh lệch thu - chi âm liên tiếp trong 3 năm sẽ thuộc diện bắt buộc chấm dứt hoạt động.

Từ ngày 1/7/2026, các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động thua lỗ liên tiếp trong 3 năm sẽ thuộc diện bị bắt buộc chấm dứt hoạt động, theo quy định mới vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, tại Thông tư số 11/2026/TT-NHNN, NHNN đã bổ sung quy định về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước có chênh lệch thu - chi âm liên tục trong 3 năm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các chi nhánh đặt tại khu vực nông thôn hoặc các chi nhánh mới thành lập trong 3 năm đầu hoạt động.

Theo NHNN, việc chấm dứt hoạt động sẽ được thực hiện theo quy trình giám sát và xử lý cụ thể. Trên cơ sở phát hiện vi phạm hoặc căn cứ báo cáo của NHNN chi nhánh khu vực, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng sẽ xem xét, trình Thống đốc hoặc có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch.

Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại phải hoàn tất việc chấm dứt hoạt động trong thời hạn tối đa 90 ngày.

Bên cạnh trường hợp kinh doanh thua lỗ kéo dài, Thông tư cũng bổ sung nhiều căn cứ khác để buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch. Trong đó có các trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập chứa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến việc đánh giá điều kiện cấp phép; hoạt động không đúng nội dung được cấp phép; hoặc tự ý thay đổi địa điểm đặt trụ sở khi chưa được NHNN chi nhánh khu vực chấp thuận bằng văn bản.

Theo Lê Phương

VTV.vn

Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 11%, Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh VND

Tất cả người dân hay gửi tiết kiệm ngân hàng lưu ý: Vì sao gửi tiền ở cùng 1 ngân hàng, cùng kỳ hạn, nhưng có người nhận lãi chỉ 6,5%/năm, có người được tận 8,5%?

Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch vàng miếng

Cựu Tổng Giám đốc SJC xin giảm án

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Từ dấu mộc mới đến hành trình chuyển bứt phá của SACOMBANK

