Ngân hàng Nhà nước mở lại kênh bơm tiền thứ hai, hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng

Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước thông báo thực hiện nghiệp vụ hoán đổi USD/VND với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Giao dịch có kỳ hạn 14 ngày, theo cấu trúc Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn. Ngày giá trị là T+1, tương ứng ngày 2/6.

Theo thông báo, tỷ giá mua USD giao ngay được xác định ở mức 23.932 VND/USD, trong khi tỷ giá bán USD kỳ hạn là 23.944 VND/USD. Quy mô giao dịch tối đa lên tới 1 tỷ USD, tương đương khoảng 23.932 tỷ đồng được bơm ra thị trường tại ngày thanh toán 2/6 nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng.

Sau 14 ngày, các tổ chức tín dụng sẽ hoàn trả khoảng 23.944 tỷ đồng để mua lại số USD đã bán cho Ngân hàng Nhà nước. Chênh lệch giữa tỷ giá bán kỳ hạn và tỷ giá mua giao ngay là 12 VND/USD, tương đương khoảng 12 tỷ đồng trên quy mô giao dịch 1 tỷ USD.

Tính theo năm, mức chênh lệch này tương ứng khoảng 1,3%/năm. Khi cộng với lãi suất USD kỳ hạn 14 ngày trên thị trường liên ngân hàng khoảng 3,7%/năm, chi phí vốn VND ngầm định qua kênh hoán đổi vào khoảng 5%/năm, đắt hơn lãi suất trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) nhưng rẻ hơn lãi suất liên ngân hàng cùng kỳ hạn.

Trong bối cảnh lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng lên 11%/năm trong phiên 1/6, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ tạo thêm một kênh tiếp cận vốn VND với chi phí thấp hơn cho các ngân hàng đang nắm giữ nguồn USD, bên cạnh các kênh vay mượn trên thị trường liên ngân hàng hoặc cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ đầu năm, ngoài việc sử dụng đều đặn kênh OMO, Nhà điều hành thường xuyên sử dụng nghiệp vụ hoán đổi USD/VND để hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng mỗi khi lãi suất tăng nóng.

Về bản chất, đây là nghiệp vụ bơm thanh khoản có thời hạn. Các ngân hàng tạm thời bán USD để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn và sẽ mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Do đó, lượng tiền Đồng được cung ứng thêm cho hệ thống chỉ mang tính tạm thời và sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu hồi sau 14 ngày.

Trong phiên 1/6, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt lên 11%/năm. Trước diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản VND thông qua kênh thị trường mở. Cụ thể, trong phiên 2/6, Nhà điều hành chào thầu tổng cộng 46.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), gồm 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 14.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có hơn 35.000 tỷ đồng trúng thầu. Trong phiên, lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 21.383 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Đồng nghĩa, cơ quan điều hành đã bơm ròng khoảng 13.619 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 1/6. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 345.931 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có tuần hỗ trợ thanh khoản mạnh nhất trong 1 tháng trở lại đây khi bơm ròng 30.733 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước tăng cường hỗ trợ thanh khoản VND nhằm hạ nhiệt áp lực ngắn hạn đang xuất hiện trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu tăng tốc trở lại, khiến nhu cầu vốn của các ngân hàng gia tăng đáng kể. Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất huy động sau một thời gian giảm đã bắt đầu chững lại, thậm chí một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ ở các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút nguồn vốn.

Đây cũng là lý do Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo trong tháng 5 yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Cơ quan quản lý thậm chí đã yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực kiểm tra, rà soát những tổ chức tín dụng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung.