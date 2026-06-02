Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Chi làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 976 ngày 1/6 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Đức Chi.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/7/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đức Chi sinh ngày 9/7/1970, quê quán thành phố Hà Nội, trình độ Thạc sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính…

Tại Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi đang phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính; công tác quản lý ngân sách nhà nước, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc chức năng nhiệm vụ của Vụ Ngân sách nhà nước; công tác tài chính của các định chế tài chính; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách: Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Các định chế tài chính; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn (Thanh Hoá); Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Ngân hàng phát triển Việt Nam…

Ông Nguyễn Đức Chi cũng thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

