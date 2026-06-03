Ngân hàng Nhà nước muốn sửa quy định an toàn hoạt động của một ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), thay thế Thông tư số 07/2019/TT-NHNN và Thông tư số 07/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư này.

NHNN cho biết, việc xây dựng Thông tư mới nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, cơ chế tài chính của VDB. Đồng thời, dự thảo cũng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, từng bước đưa các quy định quản trị an toàn của VDB tiệm cận với chuẩn mực áp dụng đối với ngân hàng thương mại.

Dự thảo tiếp tục duy trì ba nhóm chỉ tiêu an toàn cơ bản mà VDB phải thường xuyên tuân thủ, gồm: giới hạn cấp tín dụng; tỷ lệ dự trữ thanh khoản; và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo bỏ quy định riêng về vốn tự có và giới hạn cấp tín dụng đang được quy định cụ thể tại Thông tư 07, thay vào đó dẫn chiếu trực tiếp đến quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung). Theo cơ quan soạn thảo, cách tiếp cận này giúp bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời phù hợp với phương thức quy định hiện hành đối với các tổ chức tín dụng.

Dự thảo cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến quản trị nội bộ. Theo đó, VDB phải ban hành quy định nội bộ về “cấp tín dụng, quản lý nợ” thay cho quy định về “cấp tín dụng, quản lý tiền vay” như trước đây. Các quy định nội bộ phải được rà soát, đánh giá định kỳ ít nhất mỗi năm một lần và sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Đối với hệ thống công nghệ thông tin, dự thảo bổ sung yêu cầu VDB phải có khả năng thống kê, theo dõi và quản lý các khoản mục vốn, tài sản và nợ phải trả phục vụ việc tính toán, giám sát các tỷ lệ an toàn. Quy định này nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, dự thảo giữ nguyên mức tối thiểu 0,6% và tiếp tục áp dụng phương pháp tính như hiện hành. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2030, VDB sẽ phải tính toán và quản lý tỷ lệ này vào cuối mỗi ngày làm việc thay vì chỉ thực hiện theo tháng. NHNN cho rằng quy định mới sẽ giúp tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản, bảo đảm việc giám sát diễn ra thường xuyên và liên tục hơn.

Tương tự, đối với tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay, dự thảo giữ nguyên mức tối đa 95%. Song từ ngày 1/1/2030, VDB cũng phải thực hiện tính toán, quản lý tỷ lệ này hằng ngày nhằm nâng cao yêu cầu an toàn hoạt động và từng bước tiệm cận thông lệ quản trị của hệ thống ngân hàng.

Dự thảo còn điều chỉnh cách xác định vốn chủ sở hữu được sử dụng để cho vay theo hướng phù hợp với Nghị định số 266/2025/NĐ-CP. Theo đó, giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê nhưng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ được tách riêng khi xác định các khoản phải trừ khỏi vốn chủ sở hữu.

Ngoài các nội dung chuyên môn, dự thảo cũng cập nhật trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN theo cơ cấu tổ chức mới được quy định tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP, đồng thời bãi bỏ các quy định chuyển tiếp đã hết thời hạn áp dụng.

Theo NHNN, các sửa đổi lần này vừa bảo đảm phù hợp với quá trình cơ cấu lại VDB giai đoạn 2023-2027, vừa góp phần hoàn thiện khuôn khổ giám sát an toàn hoạt động của ngân hàng chính sách này trong thời gian tới.