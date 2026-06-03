Từ thương mại điện tử đến tài chính số: Lời giải cho các bài toán dữ liệu của doanh nghiệp Việt

Qua hơn một thập kỷ phát triển, MongoDB hiện nắm khoảng 45,32% thị phần trong phân khúc cơ sở dữ liệu NoSQL với khoảng 56.280 khách hàng, xếp thứ nhất trong nhóm NoSQL và thứ 5 toàn cầu theo DB-Engines. MongoDB đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu lớn và các ứng dụng đám mây phát triển mạnh mẽ.

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp lớn như eBay, Adobe, Google đã tích hợp MongoDB vào chiến lược công nghệ của họ để nâng cao khả năng xử lý dữ liệu và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, MongoDB không còn xa lạ với các nhà phát triển dịch vụ phần mềm, phổ biến là MongoDB phiên bản Community với mã nguồn mở, miễn phí và đủ dùng cho các ứng dụng cơ bản. Ở phiên bản nâng cấp MongoDB Enterprise có đầy đủ các tính năng bảo mật cao, khả năng xử lý dữ liệu lớn và cải tiến về hiệu suất, cụ thể ở bản MongoDB 8.0 đã cải thiện 36% tốc độ đọc và throughput ghi cao hơn 59% so với phiên bản trước.

Trên nền tảng năng lực làm chủ công nghệ của FPT, FPT Cloud vừa ra mắt FPT MongoDB Enterprise. Dịch vụ được xây dựng trên MongoDB Enterprise Advanced, phiên bản thương mại cao nhất của MongoDB, với nhiều tính năng bổ sung về mã hoá dữ liệu lưu trữ, kiểm toán, xác thực và quản lý truy cập vượt trội. Đồng thời, khả năng mở rộng linh hoạt, dễ dàng tích hợp cùng các dịch vụ phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và các nền tảng đám mây giúp FPT MongoDB Enterprise trở thành nền tảng cốt lõi cho các hệ thống thời gian thực, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng các giải pháp AI thông minh.

Logistics và thương mại điện tử: Bài học từ 200.000 đơn/ngày của Ahamove

Trong ngành logistics và thương mại điện tử, lượng truy cập biến động theo mùa và sự kiện. Bài toán đặt ra là làm sao tài nguyên hạ tầng có thể tăng giảm theo nhu cầu thực, thay vì dự phòng tài nguyên hơn mức cần thiết ngay từ đầu để dự phòng đỉnh tải.

Ahamove – một trong những nền tảng giao hàng theo nhu cầu lớn nhất Việt Nam là một ví dụ điển hình cho dạng bài toán này. Ahamove hiện đang phục vụ hơn 2.5 triệu khách hàng trên toàn quốc, xử lý hơn 200.000 đơn giao hàng mỗi ngày với mạng lưới 100.000 tài xế và 300.000 đối tác bao gồm Lazada, Shopee cùng nhiều chuỗi siêu thị, nhà hàng. Vào các dịp như Giáng sinh hay Tết Nguyên đán, số lượng đơn hàng có thể tăng đột biến đến 200% trong những khung giờ cao điểm. "Khả năng mở rộng của MongoDB đảm bảo cơ sở dữ liệu xử lý được tải tăng vọt mà không ảnh hưởng đến hiệu năng, từ đó xử lý đơn hàng nhanh hơn và giúp cải thiện trải nghiệm người dùng" đại diện Ahamove chia sẻ.

Ảnh: Ahamove

Dựa trên đặc thù tài nguyên và nhu cầu tải, mô hình Sharded Cluster của FPT MongoDB Enterprise sẽ cho phép nâng cấp tài nguyên lưu trữ và tính toán trực tuyến không gián đoạn dịch vụ, không thay đổi địa chỉ IP kết nối. Mô hình Document Model cho phép lưu trữ đa dạng dữ liệu từ hồ sơ người dùng đến nội dung trong một nền tảng duy nhất, giảm chi phí vận hành nhiều hệ thống song song.

Dịch vụ tài chính số: Khi tuân thủ không còn là rào cản tăng trưởng

Ngành tài chính đặc trưng bởi hai yếu tố: hệ thống phải mở rộng được cho hàng trăm triệu giao dịch, đồng thời tuân thủ chặt các quy định về bảo mật và lưu trữ dữ liệu trong nước.

VPBank là một dẫn chứng đáng chú ý. Là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, VPBank là ngân hàng Việt Nam tiên phong áp dụng MongoDB cho OpenAPI vào năm 2020. Nền tảng OpenAPI của VPBank hiện gồm hơn 220 microservice, xử lý hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng. Theo chia sẻ của đại diện VPBank, ngân hàng đã nhận được ba lợi ích chính: linh hoạt trong xử lý dữ liệu phức tạp và phát triển API nhanh nhờ BSON; mở rộng động theo workload; và quản lý khối lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực.

Ảnh: VP Bank

Với những doanh nghiệp tài chính có yêu cầu tương tự kèm điều kiện dữ liệu phải đặt tại Việt Nam, FPT MongoDB Enterprise cung cấp đầy đủ VPC isolation, mã hóa dữ liệu at-rest và in-transit, IP whitelisting, audit log tập trung và multi-document transaction. Toàn bộ dữ liệu nằm tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân điều mà các dịch vụ MongoDB nước ngoài không cam kết được. Bên cạnh đó, cơ chế sao lưu liên tục dựa trên nhật ký thay đổi của hệ thống với khả năng khôi phục về bất kỳ thời điểm nào trong 7 ngày và mở rộng tới 360 ngày tùy nhu cầu, giúp doanh nghiệp tài chính giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu, đồng thời đáp ứng yêu cầu Nghị định 53/2022 về lưu trữ dữ liệu tối thiểu 24 tháng.

Một nền tảng, nhiều bài toán

Hai câu chuyện trên của Ahamove và VPBank chỉ là phần đầu của bức tranh. Cùng nền tảng đó, một công ty bảo hiểm có thể xây trợ lý AI tư vấn hợp đồng; một nhà máy sản xuất có thể xử lý dữ liệu cảm biến IoT theo thời gian thực; một doanh nghiệp bán lẻ có thể chạy phân tích dữ liệu kinh doanh không độ trễ, một nền tảng nội dung có thể quản trị đồng thời hồ sơ người dùng, nội dung và bài đăng trên một mô hình dữ liệu duy nhất.

Điểm chung ở đây nằm ở việc doanh nghiệp đã đến giai đoạn mà hạ tầng dữ liệu không còn là chi phí cần tối ưu, mà là năng lực cần làm chủ. Khi đó, ba yếu tố trở thành điều kiện cần đồng thời: dữ liệu chuẩn quốc tế, hạ tầng đặt tại Việt Nam, và đội ngũ vận hành hiểu cả hai. FPT MongoDB Enterprise được thiết kế để đáp ứng đúng ba điều kiện đó khi không thay thế đội kỹ thuật của doanh nghiệp, mà giải phóng họ khỏi phần vận hành database để tập trung vào sản phẩm.