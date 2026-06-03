Chuyển khoản thành công 415 triệu từ ngân hàng MB sang Vietcombank, người đàn ông sinh năm 1972 phải đến công an trình báo

Trực ban Công an phường Phú Thủy tiếp nhận, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Vừa qua, Công an phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp người dân nhận lại số tiền 415 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ông N.T.Kiên (SN 1972), trú tại khu phố 6, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank để thanh toán trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nhập số tài khoản, ông Kiên đã chuyển nhầm số tiền 415.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên T.T.Trang.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Kiên đã đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ giải quyết. Tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường Phú Thủy đã phân công cán bộ, chiến sĩ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Thủy đã phối hợp với ngân hàng Vietcombank xác minh được chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là bà T.T.Trang, hiện cư trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, Công an phường Phú Thủy đã phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành làm việc, tuyên truyền, vận động bà Trang thực hiện việc hoàn trả số tiền cho ông Kiên theo quy định của pháp luật.

Sự việc được giải quyết kịp thời đã giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phục vụ Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Qua vụ việc trên, Công an phường Phú Thủy khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn; cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch để tránh những sự cố đáng tiếc. Đồng thời, trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người nhận cần chủ động phối hợp hoàn trả theo quy định, tránh phát sinh hành vi có dấu hiệu của tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿