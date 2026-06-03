Đóng 30 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ trong 2 năm, đến khi dừng hợp đồng nhận về 0 đồng: Vì sao?

Thông tin này khiến anh và người nhà bất ngờ vì cho rằng đã đóng tới 30 triệu đồng thì dù thế nào cũng phải nhận lại một phần tiền khi chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, dưới góc độ của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, đây không phải là điều bất thường và hoàn toàn phù hợp với cơ chế của sản phẩm.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người vẫn đang nhìn bảo hiểm nhân thọ bằng tư duy của một sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư ngắn hạn.

Khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, số tiền khách hàng gửi vào được ghi nhận là khoản tiền gửi và vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Sau một thời gian nhất định, người gửi sẽ nhận lại tiền gốc cùng khoản lãi phát sinh theo thỏa thuận.

Bảo hiểm nhân thọ thì khác. Ngay khi hợp đồng có hiệu lực và khách hàng đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm đã bắt đầu gánh trách nhiệm bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro được quy định trong hợp đồng. Đây chính là giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ.

Ví dụ, một người tham gia hợp đồng có số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng. Dù mới đóng phí được một năm hay hai năm với tổng số tiền vài chục triệu đồng, nếu không may xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi chi trả, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường hoặc chi trả quyền lợi theo đúng cam kết.

Nói cách khác, khách hàng không chỉ đang "gửi tiền" cho công ty bảo hiểm mà đang mua một cơ chế bảo vệ tài chính có giá trị lớn hơn rất nhiều lần số phí đã đóng.

Trong suốt 2 năm tham gia, người khách hàng trong câu chuyện trên đã được hưởng quyền được bảo vệ đó. Nếu rủi ro không xảy ra, điều đó là may mắn. Nhưng việc không phát sinh quyền lợi bảo hiểm không có nghĩa khoản phí đã đóng không tạo ra giá trị.

Đây cũng là lý do vì sao không thể lấy số phí đã nộp để mặc định rằng khách hàng sẽ được hoàn trả tương ứng khi hủy hợp đồng.

Bên cạnh chi phí bảo vệ rủi ro, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn phát sinh nhiều khoản chi phí liên quan đến việc thẩm định hồ sơ, phát hành hợp đồng, quản lý hợp đồng và vận hành dịch vụ. Trong những năm đầu, một phần phí bảo hiểm được sử dụng để chi trả cho các hoạt động này theo cơ chế đã được quy định trong sản phẩm.

Do đó, giá trị hoàn lại của hợp đồng thường rất thấp trong những năm đầu (thường 2-3 năm) và với một số sản phẩm có thể bằng 0 đồng trong giai đoạn đầu tham gia. Thông tin này thông thường đều được thể hiện trong hợp đồng và bảng minh họa quyền lợi mà khách hàng được cung cấp trước khi ký kết.

Vì vậy, việc một khách hàng đóng 15 triệu đồng mỗi năm trong 2 năm, tổng cộng 30 triệu đồng nhưng khi hủy hợp đồng không nhận được khoản tiền nào không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bảo hiểm "mất" tiền của khách hàng hay vi phạm cam kết. Điều quan trọng là hợp đồng quy định như thế nào và giá trị hoàn lại tại thời điểm chấm dứt hợp đồng là bao nhiêu.

Thực tế, hủy hợp đồng trong những năm đầu thường là lựa chọn gây thiệt hại lớn nhất cho người tham gia. Khách hàng vừa mất đi lớp bảo vệ tài chính đã thiết lập, vừa không tận dụng được giá trị tích lũy dài hạn của hợp đồng.

Các chuyên gia tài chính cho rằng bảo hiểm nhân thọ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được nhìn nhận là một kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn. Người tham gia cần xác định rõ mục tiêu của mình trước khi ký hợp đồng, thay vì kỳ vọng đây là một kênh gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà vẫn bảo toàn vốn.

Để tránh những tranh cãi tương tự, người dân cần dành thời gian tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi tham gia. Bên cạnh quyền lợi bảo hiểm, cần đặc biệt quan tâm đến thời hạn hợp đồng, thời gian đóng phí, các khoản chi phí, điều kiện duy trì hiệu lực và giá trị hoàn lại theo từng năm. Nếu chưa hiểu rõ, người mua nên yêu cầu tư vấn viên giải thích cụ thể các tình huống như dừng hợp đồng sau 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm thì sẽ nhận lại bao nhiêu tiền.

Bảo hiểm nhân thọ không phải dành cho những người muốn gửi tiền ngắn hạn. Đây là công cụ quản lý rủi ro và bảo vệ tài chính trong dài hạn. Khi hiểu đúng bản chất sản phẩm, người tham gia sẽ không còn bất ngờ trước những trường hợp đóng phí trong thời gian ngắn rồi không có giá trị hoàn lại. Ngược lại, họ sẽ nhận thức rõ rằng khoản phí đã bỏ ra chính là chi phí để đổi lấy sự bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.