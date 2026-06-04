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Bắt giữ thành công Vũ Văn Phương SN 1990

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Bắt giữ thành công Vũ Văn Phương SN 1990

Đối tượng Phương bị truy nã về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp Công an phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai bắt giữ thành công đối tượng truy nã Vũ Văn Phương, sinh năm 1990, ngụ thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 09/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra Quyết định truy nã Vũ Văn Phương về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tổ chức truy tìm. ﻿

Ngày 27/5/2026, lực lượng chức năng xác định đối tượng có dấu hiệu di chuyển và lẩn trốn tại địa bàn phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Công an phường Bình Phước triển khai lực lượng tiến hành rà soát, khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu phố Phước Thọ, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Hiện đối tượng đã được di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Huy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nặng lãi

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