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43 người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn bánh mì

| | Sống

Từ ngày 13 đến 16/6, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam tiếp nhận và điều trị 43 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện liên tiếp ghi nhận hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một lò sản xuất bánh mì trên địa bàn phường Điện Bàn.

Một trong số hàng chục ca nhập viện sau khi ăn bánh mì. (Ảnh: Q.N)

Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 21 trường hợp bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, đại tiện lỏng, sốt, nôn mửa.

Tiếp đến, từ chiều tối 15/6 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp tục ghi nhận thêm 22 ca ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị lên đến 43 ca.

Qua khai thác dịch tễ cho thấy, các bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt chả tại quán bánh mì ở phường Điện Bàn (gần chợ Tổng). Thời gian ăn bánh mì khoảng 6h30 ngày 13/6; thời gian ca đầu tiên nhập viện khởi phát triệu chứng khoảng 20h cùng ngày.

Được biết, lò bánh mì cách bệnh viện khoảng 5km. Đây là lò sản xuất và bán bánh mì thịt chả.

Trong số 43 ca nhập viện hiện có 22 ca đang điều trị tại khoa Nhi, số còn lại được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nội Tiêu hoá, Cấp cứu; với các triệu chứng đau bụng, sốt cao, nôn mửa và đi cầu lỏng.

" Bệnh viện đang cho xét nghiệm phân của bệnh nhân để tìm ra vi khuẩn gây ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện, chưa có bệnh nhân nặng ” - lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm.

Theo Thanh Ba

VTC News

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