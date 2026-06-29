Đậu phộng (lạc) là một nguyên liệu làm nền vô cùng quan trọng. Từ những đĩa nộm gỏi thanh mát, bát chè trôi nước ngọt ngào, cho đến đĩa xôi nếp dẻo thơm, sự xuất hiện của những hạt đậu phộng giòn rụm luôn mang lại điểm nhấn hoàn hảo về kết cấu và hương vị.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người nội trợ khi sơ chế nguyên liệu này chính là lớp vỏ lụa màu hồng nhạt bao bọc bên ngoài. Lớp vỏ này thường bám rất dai dẳng, nếu dùng tay bóc từng hạt sẽ vô cùng tốn thời gian, đau rát đầu ngón tay và làm vỏ bay lung tung khắp gian bếp. Đứng ở góc độ khoa học vật liệu và cơ học ứng dụng, việc tách lớp vỏ này không phải là một bài toán dùng sức, mà là quá trình phá vỡ các liên kết vật lý.

Dưới đây là những phương pháp bóc vỏ đậu phộng hàng loạt được giải mã từ các nguyên lý khoa học.

Mẹo bóc vỏ đậu phộng nhanh

Để tìm ra cách xử lý, trước tiên chúng ta cần thấu hiểu cấu trúc của hạt đậu phộng. Lớp vỏ lụa thực chất là một màng tế bào mỏng chứa nhiều cellulose và tannin chất tạo ra vị hơi chát. Ở trạng thái tự nhiên hay trạng thái đậu phộng sống, lớp màng này liên kết cực kỳ chặt chẽ với phần thịt hạt thông qua độ ẩm tự nhiên.

Khi đậu phộng được tác động nhiệt (rang, sấy), độ ẩm bên trong bốc hơi, hạt đậu teo lại một chút và lớp vỏ lụa trở nên giòn, khô, mất đi phần lớn lực kết dính. Do đó, các phương pháp bóc vỏ sẽ được chia làm hai nhóm riêng biệt: Nhóm xử lý đậu phộng sống dùng nhiệt và nhóm xử lý đậu phộng chín dùng động năng.

Bóc vỏ lạc bằng nước sôi giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn. (Ảnh: X)

Dùng nước sôi

Nếu bạn cần bóc vỏ đậu phộng sống để nấu xôi, nấu chè hay làm sữa hạt, việc dùng tay bóc khô là gần như không thể. Lúc này, nước sôi là dung môi can thiệp hoàn hảo nhất. Phương pháp này lợi dụng nguyên lý giãn nở vì nhiệt. Khi ngâm đậu phộng sống vào nước sôi, cấu trúc màng cellulose của lớp vỏ lụa sẽ hấp thụ nước nóng và giãn nở nhanh hơn rất nhiều so với phần thịt hạt dày đặc bên trong. Sự chênh lệch về tốc độ giãn nở này làm đứt gãy hoàn toàn các liên kết bám dính, biến lớp vỏ lụa thành một chiếc áo rộng lỏng lẻo.

Quy trình thực hiện:

- Cho đậu phộng sống vào một chiếc bát chịu nhiệt.

- Đổ nước sôi (khoảng 90-100 độ C) ngập toàn bộ lượng hạt.

- Để ngâm trong khoảng 3 đến 5 phút. Lúc này, bạn sẽ thấy lớp vỏ nhăn nheo lại và màu nước chuyển sang đỏ nhạt.

- Vớt đậu phộng ra. Bây giờ, bạn chỉ cần dùng hai ngón tay miết nhẹ, hạt đậu sẽ lập tức trượt trơn tru ra khỏi lớp vỏ lụa một cách vô cùng êm ái.

Lắc hũ thủy tinh/nhựa

Đối với đậu phộng đã rang chín , lớp vỏ lụa đã trở nên giòn và khô. Thay vì dùng tay chà xát từng vốc nhỏ, bạn có thể tạo ra một cỗ máy tách vỏ vi mô bằng cách ứng dụng lực va đập. Khi đậu phộng được đặt trong một không gian kín và bị lắc mạnh, động năng sinh ra sẽ khiến các hạt đậu va đập liên tục vào nhau và vào thành bình. Vì lớp vỏ lụa lúc này đã giòn và mất đi liên kết bám dính, lực va chạm vật lý này thừa sức xé toạc và làm bong tróc toàn bộ vỏ lụa chỉ trong vài giây.

Quy trình thực hiện:

- Chuẩn bị một hũ thủy tinh, hộp nhựa cứng hoặc chai nhựa rỗng (có nắp đậy kín).

- Cho đậu phộng đã rang (để nguội hoàn toàn để vỏ đạt độ giòn tối đa) vào khoảng 1/3 hoặc 1/2 thể tích bình. Không đổ đầy để chừa không gian cho sự va đập.

- Đậy nắp thật chặt và lắc mạnh bình lên xuống, trái phải trong khoảng 10 đến 15 giây.

- Khi dừng lại, bạn sẽ thấy lớp vỏ lụa đã tách rời hoàn toàn khỏi hạt. Mẹo này không chỉ siêu tốc mà còn giữ cho gian bếp sạch sẽ tuyệt đối, không bị vỏ bay tứ tung.

Dùng túi lưới hoặc khăn vải

Nếu bạn cần xử lý một lượng lớn đậu phộng rang (vài kg) phục vụ cho nhà hàng hoặc các bữa tiệc lớn, phương pháp lắc hũ sẽ không đủ công suất. Lúc này, nguyên lý ma sát đa chiều được ứng dụng. Bằng cách nhốt đậu phộng vào một tấm vải thô hoặc túi lưới, chúng ta ép các hạt đậu sát lại với nhau. Khi dùng tay chà xát từ bên ngoài, lực ép sẽ truyền qua toàn bộ khối hạt, tạo ra hàng ngàn điểm ma sát chéo.

Sử dụng túi lưới giúp bạn dễ dàng loại bỏ vỏ đậu phộng. (Ảnh: WH)

Quy trình thực hiện:

- Đổ đậu phộng rang vào một chiếc túi lưới (loại túi giặt quần áo hoặc túi lưới bọc hoa quả) hoặc trải lên một chiếc khăn tắm bằng vải cotton thô.

- Túm chặt miệng túi (hoặc các góc khăn) lại.

- Đặt túi lên mặt bàn, dùng hai bàn tay ép nhẹ và chà xát, vò khối đậu phộng bên trong. Chỉ sau khoảng 1 phút vò, ma sát thô từ các mắt lưới/mặt vải và từ chính các hạt đậu chà vào nhau sẽ đánh bay toàn bộ lớp vỏ lụa.

Bước hoàn thiện

Sau khi áp dụng các phương pháp chà xát hoặc lắc với đậu phộng rang, hạt và vỏ vẫn đang nằm lẫn lộn. Thay vì nhặt từng hạt, hãy ứng dụng quạt gió. Lớp vỏ lụa có khối lượng riêng nhẹ hơn thịt hạt hàng chục lần. Bạn chỉ cần mang rổ đậu phộng ra trước một chiếc quạt máy đang bật số nhỏ. Dùng tay bốc đậu phộng lên và thả rơi tự do trở lại rổ hoặc dùng mẹo sảy nia truyền thống. Lực cản của gió sẽ thổi bay những lớp vỏ lụa siêu nhẹ ra ngoài, trong khi các hạt đậu phộng nặng hơn sẽ rớt thẳng xuống theo phương trọng lực.

Việc nấu nướng, tựu trung lại, là một phòng thí nghiệm vật lý và hóa học thu nhỏ. Khi thấu hiểu bản chất của vật liệu và vận dụng linh hoạt các nguyên lý tự nhiên, những công việc bếp núc tưởng chừng như tỉ mỉ và phiền toái nhất sẽ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và đầy cảm hứng.