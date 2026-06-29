TikToker Việt ở Pháp, Bỉ cập nhật tình trạng giữa nắng nóng: Bất lực vì không thể mua quạt, ở nhà phải bôi 1 thứ lên mặt cho đỡ rát

Nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, kéo theo hàng loạt cảnh báo về sức khỏe và nguy cơ cháy rừng.

Giữa bối cảnh thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống thường ngày bị ảnh hưởng, những chia sẻ của các du học sinh, du khách và TikToker Việt đang có mặt tại đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại một mùa hè khác hẳn với hình dung của nhiều người.

Thay vì review địa điểm hay chia sẻ hành trình du lịch, nhiều người Việt đang có mặt tại châu Âu những ngày này đồng loạt chuyển sang cập nhật tình hình nắng nóng. Phần lớn mọi người đều chung một sự than thở vì nền nhiệt cao bất thường, khiến trải nghiệm mùa hè ở châu Âu năm nay khác xa kỳ vọng.

Mới đây nhất, TikToker Cổ Ngân (Cổ Thị Kim Ngân, SN 1994) cho biết cô đang có mặt tại Pháp và cảm thấy bị “sốc nhiệt”. Theo đó, Cổ Ngân cho hay bản thân vốn là người có sức chịu đựng tốt nhưng dưới thời tiết nắng nóng hiện tại ở Pháp, cô cảm thấy mình không mạnh mẽ như đã nghĩ.

Cổ Ngân hiện tại đang ở Pháp

“Ở TP.HCM thì khoảng 28 độ nhưng ở Pháp mình xem nhiệt độ lên tới 38 độ. Mà nơi Ngân ở căn nhà đó chỉ có 1 cây quạt nhưng thổi chỉ thấy khí nóng vào người. Ở bên này cứ khoảng 5 phút mình uống hết một chai nước cho nên dù mình đã mang sẵn một cây quạt điện cầm tay từ Việt Nam qua nhưng vẫn chịu không nổi” , Cổ Ngân nói.

Cũng từ kinh nghiệm của mình, Cổ Ngân bày tỏ nếu ai qua châu Âu thời gian này nên mang đồ gọn nhẹ, xem kỹ thời tiết trước khi ra đường. Ngoài ra, cô cũng cho hay vì thời tiết bên ngoài quá nắng nóng nên ảnh hưởng đến một số kế hoạch thăm quan do đó cũng cần thêm lưu ý về lịch trình.

Nữ TikToker cho biết bị sốc nhiệt vì thời tiết nóng nực, lịch trình cũng bị ảnh hưởng (NguồnL @cokimngann)

Không chỉ Cổ Ngân, nhiều nhà sáng tạo nội dung khác trên TikTok cũng chia sẻ lại trải nghiệm cá nhân khi đang sinh sống ở các quốc gia thuộc châu Âu.

TikToker Ly Biết Tuốt (tên thật là Nguyễn Phương Ly, sinh năm 2003, tại Hà Nội) hiện đang sinh sống tại Bỉ. Cô bạn cho biết theo nhiệt độ đo được thì có ngày khoảng 35 độ C nhưng cũng cảm giác không chịu nổi. Theo Ly, đây cũng là mùa hè đầu tiên mà có nền nhiệt cao kỷ lục.

Thậm chí vì quá nóng, Ly chọn cách bôi sữa chua lên mặt để hạ nhiệt. “Mình bôi sữa chua lên mặt để ánh nắng chói vào đỡ bị rát mặt. Nóng đến mức độ mà nhức đầu luôn mọi người ơi” , Ly bày tỏ. Nữ TikToker cũng cho rằng dù biết cách làm này không quá tốt cho da mặt nhưng vì không còn cách nào khác nên cô vẫn thử để có cảm giác bớt nóng nực.

Bên cạnh đó, Ly cũng cho biết ở Bỉ điều hoà không phổ biến do thời tiết mát mẻ tự nhiên trong năm. Ngoài ra khi xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan, người dân cũng gặp nhiều rào cản về cơ sở hạ tầng và chi phí để lắp đặt thiết bị này. Đó là lý do mà nữ Tiktoker phải tìm nhiều cách khác để tránh nóng, giảm nhiệt.

TikToker Ly Biết Tuốt cho biêt ở Bỉ thời tiết cũng đang nóng kỷ lục, cô phải bôi sữa chua lên mặt để ánh nắng chiếu vào bớt cảm giác bị rát mặt (Nguồn: @lybiettuot03)

Tương tự, kênh TikTok TrinhsFamily với gần 90k người theo dõi cũng có những cập nhật thực tế với cuộc sống tại Anh. Trinh chia sẻ trên video rằng đây là mùa hè nóng nhất mà cô từng trải qua kể từ lần đầu đặt chân đến đất nước này. Cũng theo Trinh, thời tiết ở Anh cũng vốn thất thường nhưng không nghĩ có ngày cô phải thốt lên 2 chữ “nóng quá”.

“Nhiệt độ khoảng 35 - 36 độ nhưng ra ngoài sẽ cảm giác như 39 - 40 độ, nóng và rát. Khúc này mà có máy lạnh nằm thì sướng nhưng nhà mình không gắn máy lạnh. Do thực sự ngày lạnh nhiều hơn ngày nóng, nên thường lắp máy lạnh cũng khá phí.

Vì thời tiết nắng nóng nên các con mình cũng được trường học giảm bớt hoạt động ngoài trời hoặc cho nghỉ vì sợ các con không chịu nổi thời tiết. Cách chữa nóng của nhà mình cũng rất đơn giản. Cả nhà kéo nhau ra vườn xịt nước, ăn kem”, Trinh chia sẻ trong video.

TrinhsFamily kể về cuộc sống của gia đình tại Anh trong những ngày nắng nóng kỷ lục (Nguồn: @trinhsfamily)

Trong khi đó, Lucious Beaufort - một TikToker có 190k người theo dõi liên tục lên clip “năn nỉ” ai đó có thể bán quạt ở bên Đức vì phần lần các cửa hàng đều “cháy hàng” do tình hình nắng nóng.

“Nắng nóng ở đây khác với Việt Nam khá nhiều, gần như không có gió mà là nắng khô. Lúc nào ra đường nắng cũng đứng bóng, cảm giác rất khó chịu… Hôm qua mình đi xếp hàng gần 2,5 tiếng nhưng không mua được quạt, đến hôm nay quay lại thì các chủ cửa hàng đều thông báo đã hết sạch. Còn ở Pháp hay Đức thường rất hiếm nhà có điều hoà, thường sẽ là những gia đình rất giàu có hoặc tầng lớp thượng lưu. Hiện tại, cho dù các bạn muốn lắp điều hoà cũng phải xin giấy phép, quy trình này có thể diễn ra trong 2 - 3 tháng mà cũng chưa chắc đã được”, Lucious chia sẻ trong các video của mình.