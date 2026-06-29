Messi quá chói sáng trên sân cỏ nhưng sự tử tế mới là điều khiến anh được yêu mến vô vàn ở phòng thay đồ Argentina

Lionel Messi hoàn toàn có thể đá trọn 90 phút trước Jordan để tiếp tục chinh phục những cột mốc lịch sử. Thế nhưng, theo HLV Lionel Scaloni, đội trưởng Argentina đã chủ động nhường cơ hội cho các đồng đội, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ.

Việc Lionel Messi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Jordan ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 từng khiến không ít người thắc mắc, nhất là khi siêu sao 39 tuổi đang đạt phong độ rất cao.

Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni đã lần đầu tiên tiết lộ lý do đằng sau quyết định này và câu trả lời không nằm ở vấn đề thể lực. Theo chiến lược gia của Albiceleste, Messi hoàn toàn đủ khả năng thi đấu cả trận. Tuy nhiên, chính số 10 là người đồng ý ngồi dự bị để các đồng đội có thêm thời gian ra sân trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

"Messi hoàn toàn có thể đá đủ 90 phút và tiếp tục làm dày thêm huyền thoại của mình. Nhưng cậu ấy muốn các đồng đội được thi đấu nhiều hơn và nghĩ cho tương lai của đội tuyển. Messi không phải mẫu cầu thủ quá bận tâm đến những con số", Scaloni chia sẻ.

Messi đủ thể lực chơi 90 phút nhưng đã nhường cơ hội ra sân cho các đàn em (Ảnh: getty)

Dù chỉ góp mặt từ phút 60, Messi vẫn kịp để lại dấu ấn bằng cú đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina. Đó là bàn thắng thứ 19 của anh tại các kỳ World Cup, đồng thời giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận World Cup liên tiếp.

Thế nhưng, theo Scaloni, điều khiến Messi trở nên đặc biệt không chỉ là những kỷ lục. Ông cho biết ban huấn luyện đã lên kế hoạch xoay tua đội hình sau khi Argentina sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Mục tiêu là tạo cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ nhằm giúp toàn đội có trạng thái tốt nhất trước vòng loại trực tiếp.

"Không chỉ được góp mặt ở World Cup, mọi cầu thủ đều xứng đáng có cơ hội được thi đấu tại World Cup", Scaloni nói. Chính vì vậy, Messi chấp nhận lùi lại phía sau, dù anh hiểu rằng chỉ cần chơi đủ 90 phút, những con số trong sự nghiệp có thể còn ấn tượng hơn nữa.

Messi dự bị ở trận đấu cuối vòng bảng (Ảnh: getty)

Messi được yêu mến tuyệt đối ở phòng thay đồ Argentina (Ảnh: Getty)

Ở tuổi 39, Messi vẫn là thủ lĩnh chuyên môn, đội trưởng và điểm tựa tinh thần lớn nhất của Argentina. Tuy nhiên, Scaloni cho rằng siêu sao này cũng hiểu rất rõ một điều: nếu muốn bảo vệ chức vô địch thế giới, Albiceleste cần sức mạnh của cả tập thể chứ không chỉ dựa vào một cá nhân.

Khép lại vòng bảng với ba chiến thắng, Argentina sẽ đối đầu hiện tượng Cape Verde ở vòng 32 đội. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Scaloni vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đại diện châu Phi.

"Họ là đội bóng có tốc độ, có chất lượng và đã gây rất nhiều khó khăn cho những đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thử thách không hề dễ dàng", HLV Argentina nhận định.

Nhiều khả năng Messi sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu sắp tới. Nhưng màn tái xuất từ ghế dự bị trước Jordan đã cho thấy một hình ảnh khác của chủ nhân 19 bàn thắng tại World Cup: một đội trưởng sẵn sàng gác lại những kỷ lục cá nhân để ưu tiên mục tiêu lớn nhất, đó là giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới.