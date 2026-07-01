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Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026

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Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026

Thí sinh đạt ngưỡng điểm này có thể trúng tuyển vào trường ĐH FPT.

Trường Đại học FPT vừa công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) hệ đại học chính quy năm 2026 là 18 điểm . Riêng chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Chính sách này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và cơ sở của Trường Đại học FPT trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học FPT áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Điểm xét tuyển được xác định bằng Điểm kết hợp + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên , trong đó:

Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3)) / 2.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng:

  • Tổ hợp Axx: Điểm môn Toán và hai môn bất kỳ (áp dụng cho tất cả ngành đào tạo).
  • Tổ hợp Cxx: Điểm môn Ngữ văn và hai môn bất kỳ (áp dụng đối với các ngành ngoài Công nghệ thông tin và Khoa học máy tínhNóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026- Ảnh 1.
    Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026- Ảnh 2.

     

    Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026- Ảnh 3.

     

Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Trường Đại học FPT thực hiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thuộc các nhóm:

  • Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.
  • Có các chứng chỉ hoặc văn bằng như APTECH HDSE/ADSE, ARENA ADIM, SKILLKING, JETKING.
  • Tốt nghiệp các chương trình BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering hoặc Cao đẳng FPT Polytechnic.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đăng ký Trường Đại học FPT (mã trường: FPT) là một trong các nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 để được xét trúng tuyển theo quy định.

Năm 2026, Trường Đại học FPT tuyển sinh nhiều ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và Ngôn ngữ. Chương trình đào tạo được phát triển theo ba trụ cột công nghệ - khởi nghiệp - toàn cầu , đồng thời mở rộng nhiều ngành học đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số như Robot và Trí tuệ nhân tạo (định hướng UAV và humanoid), Khoa học Dữ liệu ứng dụng, Quản trị Trải nghiệm khách hàng, Phân tích kinh doanh, Quản trị thu mua, Truyền thông Marketing tích hợp….

Danh sách các ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học FPT:

Nóng: Trường ĐH của tập đoàn FPT công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2026- Ảnh 5.

Minh Ánh

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