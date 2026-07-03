Chuyển khoản thành công 50 triệu đồng từ ngân hàng MBBank sang Nam A Bank, người phụ nữ SN 1996 phải trình báo công an

Cuối tháng 6 vừa qua, công an xã An Lương, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 50 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền trên điện thoại di động cá nhân nhưng do sơ suất, chị Trần Thị Hiền (SN 1996, trú xã An Lương), đã chuyển chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của cá nhân (MB Bank) vào tài khoản ngân hàng Nam A Bank của một người không quen biết.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hiền đã chủ động tìm nhiều cách để liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhằm đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm nhưng không có kết quả. Chị cũng liên hệ các ngân hàng liên quan để nhờ hỗ trợ, đối soát nhưng do vướng mắc về thủ tục bảo mật thông tin nên vụ việc kéo dài nhiều tháng vẫn chưa thể giải quyết. Lo lắng trước nguy cơ mất số tiền lớn, chị Hiền đã đến Công an xã An Lương trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lương đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển tiền nhầm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an xã xác định chủ tài khoản nhận tiền là chị Lê Thị T (SN 1982, trú thành phố Đồng Nai).

Công an xã An Lương hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ Công an xã An Lương đã tích cực liên hệ, đề nghị các đơn vị có liên quan hỗ trợ xác minh, làm việc với chị Lê Thị T để làm rõ vụ việc, đồng thời tuyên truyền, vận động chủ tài khoản nhận tiền thực hiện việc hoàn trả theo quy định của pháp luật. Sau quá trình xác minh, vận động và phối hợp giải quyết, toàn bộ số tiền 50 triệu đồng đã được thu hồi và trao trả lại cho chị Trần Thị Hiền.

Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, chị Hiền vô cùng xúc động và bày tỏ sự biết ơn đối với sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Lương.

Ngày 29/6/2026, chị Hiền đã gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an xã An Lương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ﻿