5 loại rau củ đúng mùa lại giải nhiệt, chứa nguồn vitamin khổng lồ, đi chợ mà thấy là nên mua

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và chịu nhiều tác động từ thời tiết nóng bức. Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung các loại rau củ đúng mùa là cách đơn giản giúp giải nhiệt, cung cấp vitamin và duy trì sức khỏe.

Dưới đây là những loại rau củ đặc trưng của mùa hè được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên trong thực đơn.

Dưa chuột

Dưa chuột là một trong những loại rau quả phổ biến nhất vào mùa hè. Với khoảng 96% thành phần là nước, dưa chuột giúp bổ sung nước hiệu quả, hỗ trợ làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa vitamin C, vitamin K cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Dưa chuột có thể dùng để ăn sống, làm salad hoặc kết hợp trong các loại đồ uống giải khát.

Cà chua

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn mùa hè như salad, nước ép, canh hoặc nước sốt. Loại quả này chứa tới 94-95% nước, đồng thời cung cấp lượng lớn lycopene – chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng bảo vệ tế bào.

Bên cạnh đó, cà chua còn bổ sung vitamin C, vitamin K, kali và canxi, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Bầu

Với hàm lượng nước chiếm hơn 90%, bầu từ lâu đã được xem là thực phẩm giải nhiệt lý tưởng trong mùa hè. Không chỉ dùng để nấu canh, bầu còn có thể luộc, xào hoặc chế biến thành các món gỏi thanh mát.

Bầu cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và canxi, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần ổn định đường huyết.

Mướp đắng

Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, mướp đắng lại là loại rau được đánh giá cao về khả năng giải nhiệt trong những ngày oi bức.

Mướp đắng chứa nhiều vitamin C, kali, sắt và canxi. Một số nghiên cứu cho thấy loại thực phẩm này còn hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Mướp đắng có thể chế biến thành món luộc, xào, nhồi thịt hoặc ép lấy nước uống.

Rau dền

Nhắc đến rau mùa hè không thể bỏ qua rau dền. Đây là loại rau phát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng và thường xuất hiện nhiều trong các bữa cơm gia đình.

Rau dền chứa nhiều chất xơ, folate, sắt và canxi, giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung vi chất và tạo cảm giác nhẹ bụng. Một bát canh rau dền nấu tôm là món ăn quen thuộc giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè.

Ăn rau đúng mùa để cơ thể khỏe mạnh hơn

Một nguyên tắc đơn giản cho những người nội trợ khi đi chợ là hãy chọn các loại rau trái theo mùa vì chúng dễ phát triển mà không cần nhiều phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật hay chất bảo quản nên rau ngon và cũng an toàn hơn, nhiều dưỡng chất hơn mà giá thành lại rẻ.

Các loại rau củ mùa hè thường có hàm lượng nước cao, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Việc lựa chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa ăn tươi ngon hơn mà còn góp phần hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng, giảm nguy cơ mất nước và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng nguồn rau xanh trong thực đơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

(Tổng hợp)