Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại rau củ đúng mùa lại giải nhiệt, chứa nguồn vitamin khổng lồ, đi chợ mà thấy là nên mua

| | Sống

Đây là các loại rau phù hợp để bổ sung vào bữa ăn vì chúng có nhiều dưỡng chất, giá thành lại rẻ hơn nếu đúng mùa.

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và chịu nhiều tác động từ thời tiết nóng bức. Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung các loại rau củ đúng mùa là cách đơn giản giúp giải nhiệt, cung cấp vitamin và duy trì sức khỏe.

Dưới đây là những loại rau củ đặc trưng của mùa hè được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên trong thực đơn.

Dưa chuột 

Dưa chuột là một trong những loại rau quả phổ biến nhất vào mùa hè. Với khoảng 96% thành phần là nước, dưa chuột giúp bổ sung nước hiệu quả, hỗ trợ làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa vitamin C, vitamin K cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Dưa chuột có thể dùng để ăn sống, làm salad hoặc kết hợp trong các loại đồ uống giải khát.

Cà chua 

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn mùa hè như salad, nước ép, canh hoặc nước sốt. Loại quả này chứa tới 94-95% nước, đồng thời cung cấp lượng lớn lycopene – chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng bảo vệ tế bào.

Bên cạnh đó, cà chua còn bổ sung vitamin C, vitamin K, kali và canxi, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

5 loại rau củ đúng mùa lại giải nhiệt, chứa nguồn vitamin khổng lồ, đi chợ mà thấy là nên mua - Ảnh 1.

Bầu

Với hàm lượng nước chiếm hơn 90%, bầu từ lâu đã được xem là thực phẩm giải nhiệt lý tưởng trong mùa hè. Không chỉ dùng để nấu canh, bầu còn có thể luộc, xào hoặc chế biến thành các món gỏi thanh mát.

Bầu cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và canxi, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần ổn định đường huyết.

Mướp đắng 

Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, mướp đắng lại là loại rau được đánh giá cao về khả năng giải nhiệt trong những ngày oi bức.

Mướp đắng chứa nhiều vitamin C, kali, sắt và canxi. Một số nghiên cứu cho thấy loại thực phẩm này còn hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Mướp đắng có thể chế biến thành món luộc, xào, nhồi thịt hoặc ép lấy nước uống.

Rau dền

Nhắc đến rau mùa hè không thể bỏ qua rau dền. Đây là loại rau phát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng và thường xuất hiện nhiều trong các bữa cơm gia đình.

Rau dền chứa nhiều chất xơ, folate, sắt và canxi, giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung vi chất và tạo cảm giác nhẹ bụng. Một bát canh rau dền nấu tôm là món ăn quen thuộc giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè. 

Ăn rau đúng mùa để cơ thể khỏe mạnh hơn

Một nguyên tắc đơn giản cho những người nội trợ khi đi chợ là hãy chọn các loại rau trái theo mùa vì chúng dễ phát triển mà không cần nhiều phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật hay chất bảo quản nên rau ngon và cũng an toàn hơn, nhiều dưỡng chất hơn mà giá thành lại rẻ.

Các loại rau củ mùa hè thường có hàm lượng nước cao, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Việc lựa chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa ăn tươi ngon hơn mà còn góp phần hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng, giảm nguy cơ mất nước và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng nguồn rau xanh trong thực đơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

(Tổng hợp)

Thùy Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chờ phẫu thuật tại Úc, bệnh nhân ung thư vượt hàng nghìn km sang Việt Nam điều trị bằng robot tiên tiến: Kết quả ra sao?

Không chờ phẫu thuật tại Úc, bệnh nhân ung thư vượt hàng nghìn km sang Việt Nam điều trị bằng robot tiên tiến: Kết quả ra sao? Nổi bật

NÓNG: Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu vụ một trường ở Tuyên Quang có tới 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT

NÓNG: Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu vụ một trường ở Tuyên Quang có tới 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT Nổi bật

Ngôi trường chuyên số 1 tỉnh Tuyên Quang rộng 6ha, vốn đầu tư 255 tỷ đồng, sở hữu loạt thành tích đáng nể

Ngôi trường chuyên số 1 tỉnh Tuyên Quang rộng 6ha, vốn đầu tư 255 tỷ đồng, sở hữu loạt thành tích đáng nể

15:24 , 03/07/2026
Vụ quản lý khách sạn "ăn vạ" sau khi đôi co với tài xế ở Thanh Hóa: Chủ khách sạn lên tiếng

Vụ quản lý khách sạn "ăn vạ" sau khi đôi co với tài xế ở Thanh Hóa: Chủ khách sạn lên tiếng

15:13 , 03/07/2026
Công an xác minh, thu thập tài liệu về 1 giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng từ ngân hàng MBBank sang Nam A Bank: 2 người phụ nữ phải làm việc với công an

Công an xác minh, thu thập tài liệu về 1 giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng từ ngân hàng MBBank sang Nam A Bank: 2 người phụ nữ phải làm việc với công an

15:02 , 03/07/2026
Cố tình sử dụng SIM do người khác đứng tên sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

Cố tình sử dụng SIM do người khác đứng tên sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

14:53 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên