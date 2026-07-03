Vụ quản lý khách sạn "ăn vạ" sau khi đôi co với tài xế ở Thanh Hóa: Chủ khách sạn lên tiếng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ được cho là nhân viên khách sạn tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) bất ngờ lao về phía một tài xế rồi “ăn vạ”, la hét bị đánh gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông nhận là chủ khách sạn T.L., thuộc khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã liên tiếng gửi lời xin lỗi sau sự việc ồn ào nói trên.

Trong đoạn video được đăng tải sau sự việc, ông Thắng - người tự giới thiệu là chủ và trực tiếp điều hành khách sạn T.L - cho biết vụ việc xảy ra giữa một nữ nhân viên của khách sạn và tài xế là điều ngoài mong muốn, xuất phát từ sự hiểu lầm giữa hai bên.

Ông Thắng cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, hai bên đã gặp gỡ để trao đổi và thống nhất giải quyết. "Mình cũng đã trực tiếp đến xin lỗi bác lái xe và hai bên có viết giấy cam kết là không còn vấn đề gì mâu thuẫn, cùng vui vẻ, hòa thuận", ông nói.

Theo người này, trong quá trình điều hành khách sạn, ông luôn cố gắng giữ bình tĩnh và hỗ trợ các tài xế. "Đây là bài học cho bản thân mình cũng như toàn bộ hệ thống khách sạn. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót nếu có", ông chia sẻ.

Ông Thắng cho biết sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đây là lần đầu tiên khách sạn xảy ra sự việc như vậy. Ông nhận trách nhiệm với tư cách người quản lý và gửi lời xin lỗi đến các tài xế, đối tác cùng những người hoạt động trong ngành du lịch. "Hoàn toàn trách nhiệm là em nhận, em không chối bỏ", ông khẳng định.

Người phụ nữ có hành vi "ăn vạ" trong quá trình cãi nhau với tài xế. Ảnh cắt từ clip

Cuối đoạn video, chủ khách sạn bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có cái nhìn khách quan và tạo cơ hội để đơn vị khắc phục sai sót. "Em rất mong toàn thể anh em lái xe và mọi người rộng lượng bỏ qua cho khách sạn. Em xin lỗi bằng tấm lòng chân thành nhất và sẽ cố gắng sửa đổi để phục vụ tốt hơn trong thời gian tới", ông Thắng nói.

Liên quan đến sự việc nói trên, sáng 3/7 trao đổi với PV. Lãnh đạo UBND xã Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại cuộc họp sáng nay chính quyền đã giao cho phòng văn hoá và các ban ngành vào cuộc xác minh sự việc. Lãnh đạo UBND xã cũng thừa nhận rất bức xúc việc này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của địa phương.

Theo báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 30/6 tại khách sạn T.L (xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Chủ khách sạn là ông Hắc Ngọc Thắng (SN 1989), còn bà N.T.L. (SN 1994) là người quản lý khách sạn.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, một đoàn khách khoảng 50 người từ Phú Thọ đến lưu trú tại khách sạn. Theo sự sắp xếp của khách sạn, tài xế Q. A. được bố trí nghỉ tại phòng dành cho lái xe ở tầng 7 cùng các tài xế khác. Tuy nhiên, người này không đồng ý và đề nghị thuê phòng riêng là phòng 602 để ở cùng khu vực với đoàn khách.

Khách sạn sau đó hỗ trợ giá thuê phòng cho tài xế ở mức 200.000 đồng/đêm và đã thu tiền của 2 đêm, tổng cộng 400.000 đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày, tài xế Quang Anh xuống sảnh đề nghị đổi sang phòng khác với lý do phòng đang ở có tín hiệu Wi-Fi yếu, không thể xem bóng đá. Phía khách sạn cho biết không thể đổi phòng do khách đã nhận phòng từ 9h sáng.

Không đạt được thỏa thuận, tài xế yêu cầu trả phòng để chuyển sang nơi lưu trú khác. Phía khách sạn đồng ý hoàn lại 200.000 đồng, tương ứng với một đêm chưa sử dụng, nhưng tài xế không chấp nhận. Sau đó, người này dùng điện thoại ghi hình tại khu vực sảnh khách sạn.

Bà L., quản lý khách sạn, đã trực tiếp ra trao đổi, giải thích với tài xế nhưng hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi, to tiếng. Tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Hoằng Thanh đã có mặt tại hiện trường để giải quyết, ổn định tình hình.