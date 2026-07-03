Khách gửi tiết kiệm hơn 9,6 tỷ đồng, 6 năm sau số dư chỉ còn 0 nhưng tòa án khẳng định: “Ngân hàng chỉ phải chịu 5% tổng thiệt hại”

Năm 2013, ông Hàn, sống tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có nhu cầu mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng địa phương. Do bận công việc, ông đã giao CCCD cùng một số giấy tờ cá nhân cho người bạn thân là ông Vương để nhờ mở tài khoản hộ.

Sau khi tài khoản được mở thành công, ông Hàn lần lượt gửi vào đó 2 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng) và sau đó tiếp tục gửi thêm 500.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng), nâng tổng số tiền tiết kiệm lên 2,5 triệu NDT (hơn 9,6 tỷ đồng).

Thế nhưng đến năm 2019, khi đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền, ông Hàn bàng hoàng được thông báo tài khoản không còn một đồng nào. Quá trình điều tra của cơ quan công an thành phố An Sơn xác định người rút toàn bộ số tiền trong tài khoản chính là ông Vương - người từng được ông Hàn nhờ mở tài khoản.

Tại cơ quan điều tra, người này khai rằng sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản cho bạn, ông đã sao chép sổ tiết kiệm và các giấy tờ liên quan. 2 ngày sau khi ông Hàn gửi 2 triệu NDT đầu tiền vào tài khoản, ông Vương đã mang các giấy tờ này đến ngân hàng để rút tiền. Khoản tiền 500.000 NDT mà ông Hàn gửi bổ sung sau đó cũng bị ông Vương rút theo cách tương tự.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Vương hoàn trả cho ông Hàn 1,51 triệu NDT (hơn 5,8 tỷ đồng) và bị kết án tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản. Dù thủ phạm đã bị xử lý, ông Hàn cho rằng ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm đối với việc khoản tiền gửi 2,5 triệu NDT bị rút trái phép nên đã khởi kiện đơn vị này.

Theo ông, khi hai bên thiết lập quan hệ gửi tiền tiết kiệm, ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho tài sản của khách hàng. Việc để người khác rút toàn bộ tiền trong tài khoản cho thấy ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Về phía ngân hàng, đơn vị này bác bỏ yêu cầu của ông Hàn và đưa ra hai lập luận. Thứ nhất, ngân hàng cho rằng chính ông Hàn đã giao giấy tờ tùy thân cho người khác, vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản. Vì vậy, thiệt hại xảy ra xuất phát từ lỗi của khách hàng chứ không phải của ngân hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, phía ngân hàng viện dẫn Điều 188 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, theo đó thời hiệu yêu cầu tòa án bảo vệ quyền dân sự là 3 năm. Trong khi đó, các giao dịch rút tiền đã diễn ra từ nhiều năm trước nên theo ngân hàng, thời hiệu khởi kiện đã hết, kể cả khi ngân hàng có một phần sai sót.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án An Sơn nhận định ngân hàng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc. Theo phán quyết, ngân hàng phải bồi thường cho ông Hàn 5% tổng thiệt hại. Ngoài ra, trong tổng án phí 26.800 NDT (hơn 103 triệu đồng), ngân hàng phải chịu 1.404 NDT (gần 5,4 triệu đồng), phần còn lại do ông Hàn thanh toán.

Không đồng ý với mức bồi thường này, ông Hàn tiếp tục kháng cáo.

Khi xem xét vụ án, tòa án cấp cao cho rằng quan hệ giữa ông Hàn và ngân hàng là quan hệ hợp đồng tiền gửi tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, ông Vương không xuất trình được bản gốc căn cước công dân của ông Hàn nhưng vẫn được ngân hàng cho phép rút tiền. Điều này cho thấy ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, xác minh danh tính khách hàng trước khi chi trả tiền gửi.

Theo tòa, đây là lỗi nghiệp vụ của ngân hàng và là nguyên nhân khiến tiền gửi của ông Hàn bị người khác chiếm đoạt. Vì vậy, ông Hàn có quyền yêu cầu ngân hàng bồi thường phần thiệt hại phát sinh do lỗi của đơn vị này.

Tuy nhiên, bản án cuối cùng sau khi kháng cáo không được công bố, nên số tiền bồi thường cuối cùng mà ngân hàng phải chi trả cho ông Hàn vẫn không được tiết lộ.

(Theo Toutiao)