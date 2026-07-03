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5 lý do vì sao nên đặt 1 bát muối trong góc nhà

| | Sống

Trong phong thủy nhà ở, đặt một bát muối ở góc nhà có thể mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ.

Đặt một bát muối ở góc nhà là thói quen được nhiều người áp dụng theo quan niệm phong thủy. Muối được cho là có khả năng hấp thụ nguồn năng lượng trì trệ, từ đó giúp không gian sống trở nên hài hòa và dễ chịu hơn.

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều người lựa chọn đặt một bát muối ở góc nhà.

1. Muối giúp giảm năng lượng trì trệ trong nhà

5 lý do vì sao nên đặt 1 bát muối trong góc nhà - Ảnh 1.

Nhiều gia đình có thói quen đặt muối ở góc nhà (Ảnh minh họa).

Theo Times of India , muối được xem là biểu tượng của khả năng hấp thụ những nguồn năng lượng trì trệ. Vì thế, nhiều gia đình có thói quen đặt một bát muối ở các góc nhà hoặc khu vực ít sử dụng với mong muốn giúp không gian bớt nặng nề.

2. Xua tan năng lượng tiêu cực trong nhà

Theo quan niệm phong thủy truyền thống của Ấn Độ Vastu Shastra, bát muối đặt ở góc nhà có thể giúp hấp thụ những nguồn năng lượng tiêu cực hoặc cảm giác căng thẳng tích tụ trong không gian sống.

Vì vậy, nhiều gia đình coi đây là một cách đơn giản để duy trì bầu không khí nhẹ nhàng và tích cực hơn trong nhà.

3. Duy trì sự hòa thuận trong gia đình

Theo quan niệm Vastu Shastra, một không gian sống cân bằng được cho là sẽ góp phần tạo điều kiện để các thành viên giao tiếp cởi mở và thoải mái hơn. Vì vậy, một số gia đình đặt bát muối ở góc nhà với mong muốn tạo bầu không khí nhẹ nhàng, từ đó giúp gắn kết các thành viên và hạn chế những va chạm không cần thiết.

4. Hóa giải những góc nhà mất cân bằng

Theo Vastu Shastra, bát muối thường được đặt ở những góc nhà hoặc khu vực được cho là tạo cảm giác nặng nề, nhất là khi chưa thể thay đổi cách bố trí hoặc cải tạo không gian.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là một biện pháp hỗ trợ theo quan niệm phong thủy, không thể thay thế việc sắp xếp, vệ sinh hoặc cải thiện môi trường sống.

5. Giúp hình thành thói quen chăm sóc nhà cửa

5 lý do vì sao nên đặt 1 bát muối trong góc nhà - Ảnh 2.

Một loại muối hồng (Ảnh minh họa).

Bên cạnh những ý nghĩa trong phong thủy, việc đặt một bát muối ở góc nhà còn tạo ra thói quen quan tâm đến không gian sống.

Do bát muối cần được thay mới định kỳ, nhiều người cũng có xu hướng thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và dọn dẹp những góc nhà vốn ít được chú ý. Theo quan niệm này, chính việc chăm sóc nhà cửa đều đặn góp phần giúp không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng và tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Lưu ý: Đặt một bát muối trong góc nhà không phải là một "nghi thức" hay giải pháp có thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Thay vào đó, đây có thể là một thói quen nhỏ trong việc chăm sóc ngôi nhà, góp phần duy trì cảm giác tích cực thay vì kỳ vọng tạo ra sự thay đổi chỉ sau một đêm.

Nguồn: Times of India

Theo Lam Chi

Thanh niên việt

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