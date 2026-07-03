EVN thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 4/7

Theo dữ liệu lịch tạm ngừng cấp điện được cập nhật từ hệ thống điện lực và một số địa phương, trong ngày mai - 4/7, một số khu vực tại miền Bắc có lịch gián đoạn điện theo kế hoạch. Ví dụ như tại khu vực Lào Cai/Yên Bái/Nghĩa Lộ, Báo Lào Cai ghi nhận lịch cắt điện tập trung ở phường Yên Bái từ 6h-7h30; xã Yên Bình từ 7h-12h30 và 13h-17h30. Một số xã như Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông có các mốc gián đoạn ngắn khoảng 15 phút hoặc kéo dài trong buổi sáng.

Tại Lạng Sơn, công cụ tra cứu dữ liệu EVN NPC ghi nhận ngày 4/7 có lịch ngừng cấp điện tại khu vực Điện lực Bình Gia, gồm KH/TBA UB Huyện từ 6h30-9h và KH/TBA Phai Lay từ 9h30-11h30 để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện. Tại Bắc Ninh, dữ liệu EVN NPC cũng ghi nhận một phần xã Tân Dĩnh có lịch tạm ngừng cấp điện từ 7h30-16h ngày 4/7, với lý do bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện.

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Tuy nhiên, cần lưu ý lịch cắt điện theo kế hoạch chỉ là một phần thông tin. Một số địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 có thể không ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện trong ngày 4/7 ở khu vực đang tra cứu, nhưng vẫn cần đề phòng nguy cơ mất điện cục bộ do mưa lớn, gió mạnh, cây đổ, ngập úng hoặc sự cố đường dây, trạm điện.

Theo hướng dẫn trên Cổng thông tin Chính phủ, người dân có thể tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện qua website của các tổng công ty điện lực. Với khu vực miền Bắc, người dân chọn “Tìm kiếm theo Công ty Điện lực - Điện lực”, sau đó chọn tỉnh/thành phố, điện lực quản lý và nhấn “Tra cứu”.

17 tỉnh, thành được EVN nhắc tới trong công điện ứng phó bão

Ngày 2/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công điện số 3839/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo EVN, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gồm 17 tỉnh/thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

EVN yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, kiểm tra, bổ sung vật tư, trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố.

Đến sáng 3/7, theo Công điện số 27 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia được EVN đăng tải, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, tên quốc tế là Maysak. Bão được dự báo di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

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Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Bản tin bão khẩn cấp phát lúc 11h ngày 3/7 cũng cho biết khu vực đất liền ven biển chịu tác động gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.

Từ chiều 4/7, khu vực này có thể có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Dùng điện an toàn trong bối cảnh mưa bão

Trong bối cảnh bão số 1 tiến gần vịnh Bắc Bộ, việc tra cứu lịch cắt điện chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là mỗi gia đình cần chủ động bảo đảm an toàn điện, nhất là tại vùng ven biển, vùng trũng thấp, khu vực thường ngập úng hoặc địa bàn miền núi có nguy cơ sạt lở.

Theo khuyến cáo của EVN, để hạn chế nguy cơ tai nạn điện trong mùa mưa bão, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong sinh hoạt, nâng cao ý thức phòng tránh để bảo vệ tính mạng và tài sản.

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Trước mưa bão, các gia đình nên kiểm tra ổ cắm, dây dẫn, aptomat, thiết bị điện ngoài trời; di chuyển thiết bị điện, dây nối, ổ cắm khỏi khu vực có nguy cơ ngập. Khi mưa to, gió lớn, nên ngắt nguồn điện cho bảng hiệu, đèn trang trí, máy bơm, thiết bị đặt ngoài trời.

Nếu nhà bị ngập nước, dột hoặc sàn nhà ẩm ướt, cần ngắt cầu dao/aptomat tổng trước khi di chuyển hoặc chạm vào thiết bị điện. Tuyệt đối không dùng tay ướt để bật, tắt công tắc; không tự sửa chữa điện khi chưa chắc chắn nguồn điện đã được cắt.

Khi ở ngoài đường, người dân không nên trú mưa dưới chân cột điện, trạm biến áp, không chạm vào dây chằng cột điện, dây nối đất, thùng công tơ. Nếu phát hiện dây điện đứt, cột điện nghiêng, cây xanh đổ vào đường dây, cần tránh xa, cảnh báo người xung quanh và báo ngay cho điện lực địa phương hoặc chính quyền sở tại.

Trong ngày 4/7, người dân nên kiểm tra lịch tạm ngừng cấp điện trên kênh chính thức của điện lực địa phương trước khi lên kế hoạch sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Với các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 1, cần chuẩn bị thêm đèn sạc, pin dự phòng, nước sinh hoạt và phương án liên lạc trong trường hợp mất điện đột xuất.