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Bi kịch thần đồng trúng tuyển chương trình Tiến sĩ hàng đầu cả nước giờ thất nghiệp, ăn bám gia đình 6 năm

| | Sống

Bi kịch thần đồng trúng tuyển chương trình Tiến sĩ hàng đầu cả nước giờ thất nghiệp, ăn bám gia đình 6 năm

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ thông cảm cho hoàn cảnh của anh.

Từng là một "thần đồng" đầy tự hào của quê nhà, Shen Guanling đã được nhận vào Đại học Nhân dân Trung Quốc để theo đuổi bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, anh đã bị suy sụp tinh thần dưới áp lực nghiên cứu khổng lồ và chứng tắc nghẽn ý tưởng, cuối cùng bỏ học và trở về nhà. Sau khi trở về, Guanling thử làm việc một thời gian ngắn, nhưng gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự phức tạp của xã hội và không thể vượt qua khoảng trống tâm lý do nền giáo dục đại học gây ra.

Sau đó, anh trở thành người sống ẩn dật, sống nhờ tiền lương hưu của cha mẹ trong sáu năm. Anh có mối quan hệ xa cách sâu sắc với cha mình, người mà anh ở chung phòng, và họ hầu như không thể giao tiếp với nhau.

Cha của Guanling, ông Shen Xiaojie chia sẻ rằng Guanling thường cho rằng các bạn có học vấn thấp nên không thể hoà thuận với họ. Cha anh cũng cho biết bác sĩ đã chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn lo âu.

Bi kịch thần đồng trúng tuyển chương trình Tiến sĩ hàng đầu cả nước giờ thất nghiệp, ăn bám gia đình 6 năm- Ảnh 1.

Shen Guanling

Theo các bài báo của Yangcheng Evening News và Fengmang News, vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng vào cuối tháng 6, gây ra nhiều tranh luận về kĩ năng sống của những người có trình độ học vấn cao và sự thiếu hụt giáo dục gia đình đúng đắn.

Một số người bày tỏ sự cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của anh, cho rằng tính cách và trạng thái tinh thần của anh rõ ràng không phù hợp với môi trường làm việc truyền thống, và khuyên cha mẹ anh đừng gây áp lực quá mức. Một bình luận nói rằng: "Cho dù anh có mắc chứng rối loạn lo âu hay không, việc để anh thư giãn sẽ làm cả gia đình hạnh phúc." Những người khác đưa ra những phân tích sâu sắc, cho rằng Guanling đã phải chịu một cú sốc lớn dẫn đến bệnh tâm thần. Do kỳ vọng quá cao từ nhỏ, anh đã tự đặt ra những yêu cầu cực kỳ khắt khe với bản thân, và khi không đáp ứng được những kỳ vọng đó, anh đã trải qua một khoảng trống tâm lý không thể chịu đựng được, cuối cùng chọn cách trốn tránh thực tại và tự cô lập mình như một hình thức "tự bảo vệ".

Ông Shen Xiaoje, cha của Shen Guanling chia sẻ ông bất lực với tình trạng của con trai.

Được biết, Guanling sau cuộc trò chuyện với phóng viên đã đồng ý sẽ đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam tiếp nhận điều trị tâm lý, với cam kết “sẽ làm lại từ đầu để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn”.

Một số cư dân mạng bình luận rằng: "hệ thống đánh giá đơn nhất, nơi điểm số là tất cả, đã khiến nhiều học sinh giỏi bỏ bê các kỹ năng xã hội như kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng phó với khó khăn." Những cư dân mạng khác lại suy ngẫm về mô hình giáo dục gia đình, cho rằng: "nhiều gia đình chỉ yêu cầu con cái vùi đầu vào học tập, đồng thời phải lo hết việc nhà, giao tiếp xã hội và những việc vặt vãnh, dẫn đến việc trẻ thiếu kỹ năng sống và khả năng tự lập ứng phó với khó khăn."

Tổng hợp

Theo Vân Anh

Phụ nữ mới

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