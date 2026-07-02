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Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 9 triệu đến 190 triệu đồng của nhiều người dân

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Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 9 triệu đến 190 triệu đồng của nhiều người dân

Trong thời gian gần đây, Công an Ninh Bình đã xác minh và hỗ trợ nhiều người dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Mới đây, ngày 30/6, Công an xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xác minh, hỗ trợ, giúp đỡ anh Phạm Tiến Đại, sinh năm 1988, trú tại thôn Vinh Quang, xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên nhận lại số tiền 9 triệu đồng do chuyển khoản nhầm tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Chị Vũ Thị Nội, sinh năm 1988, ở thôn Vạn Thắng, xã Minh Thái kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện có 9 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào tài khoản cá nhân của mình, nghi ngờ do người khác chuyển khoản nhầm, chị Nội đã chủ động đến Công an xã Minh Thái trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Minh Thái đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh. Qua xác minh, xác định sự việc trên là do chuyển khoản nhầm, người chuyển khoản nhầm là anh Phạm Tiến Đại, Công an xã Minh Thái đã hướng dẫn anh Đại đến làm thủ tục nhận lại tài sản của mình.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 9 triệu đến 190 triệu đồng của nhiều người dân- Ảnh 1.

Trước đó, vào ngày 12/6, Công an phường Trường Thi tiếp nhận đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ Công an xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa liên quan đến trường hợp một công dân trên địa bàn xã chuyển khoản nhầm số tiền 190 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng VietinBank vào tài khoản ngân hàng MB Bank.

Qua xác minh ban đầu, tài khoản nhận tiền thuộc về công dân P.T.H đang cư trú trên địa bàn phường Trường Thi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc; đồng thời mời công dân P.T.H đến làm việc.

Qua trao đổi và đối chiếu các thông tin liên quan, xác định số tiền 190 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của công dân P.T.H là do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay tranh chấp khác.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 9 triệu đến 190 triệu đồng của nhiều người dân- Ảnh 2.

Trên cơ sở đó, Công an phường Trường Thi đã hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thống nhất phương án hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Ngày 13/6, cán bộ Công an phường cùng công dân P.T.H đến Chi nhánh Ngân hàng MB Bank để thực hiện các thủ tục cần thiết, chuyển trả đầy đủ số tiền 190 triệu đồng cho chị L., trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại Ninh Bình, vào ngày 8/6, Công an xã Bình Minh tiếp nhận trường hợp công dân Phạm Văn Trình, sinh năm 1980, trú tại Phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đến trình báo: ngày 19/3, anh Trình có thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng Vietinbank, mang tên Phạm Văn Trình, chuyển số tiền 20 triệu đồng, nhưng do sơ xuất nên đã chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng Vietinbank mang tên Phạm Văn Dũng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh thông tin.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 9 triệu đến 190 triệu đồng của nhiều người dân- Ảnh 3.

Quá trình xác minh, Công an xã Bình Minh xác định được số tài khoản anh Trình chuyển nhầm là anh Phạm Văn Dũng, sinh năm 1978, trú tại xóm Cồn Thoi 9, xã Bình Minh. Công an xã Bình Minh đã liên hệ với anh Phạm Văn Dũng.

Sau một thời gian phối hợp làm việc với ngân hàng, tối cùng ngày, anh Trình đã nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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