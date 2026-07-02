Dự báo một khối thi năm nay sẽ có điểm chuẩn GIẢM SÂU từ 1,5 - 3 điểm: Cánh cửa vào ĐH top đầu sẽ rộng mở hơn nhiều!

Trong số các khối thi truyền thống của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đang trở thành tâm điểm chú ý của các chuyên gia giáo dục và các đơn vị tuyển sinh. Khác với xu hướng tăng điểm ổn định hoặc bùng nổ của các khối ngành tự nhiên, khối C00 năm nay chứng kiến một sự điều chỉnh dải điểm vô cùng lớn.

Dựa trên dữ liệu phổ điểm và bảng thống kê bách phân vị vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm chuẩn của khối C00 vào các trường đại học năm nay dự báo sẽ giảm mạnh trên diện rộng, dao động từ 1.5 đến 3.0 điểm. Dưới đây là 3 nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xu hướng hạ nhiệt lịch sử này.

1. Sự sụt giảm đồng loạt về mặt bằng điểm trung bình của cả 3 môn phối hợp

Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp nhất tác động đến tổng điểm xét tuyển khối C00 chính là việc cả 3 môn thành phần (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) năm nay đều đồng loạt ghi nhận mức giảm sút rõ rệt về điểm trung bình (ĐTB) toàn quốc.

- Môn Ngữ văn: Sau một năm 2025 có mức điểm khá cởi mở, dải điểm môn Văn năm 2026 đã được siết chặt hơn ở các tiêu chí đánh giá phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Điểm trung bình toàn quốc giảm từ 7.0 xuống còn 6.5.

- Môn Lịch sử: Mặc dù lượng điểm tuyệt đối ở phân khúc mũi nhọn có sự cải thiện, nhưng mặt bằng điểm số đại trà của môn Sử lại dịch chuyển xuống phía dưới khi ĐTB toàn quốc giảm từ 6.52 xuống còn 6.19.

- Môn Địa lý: Đây chính là bộ môn tạo ra tác động mạnh mẽ nhất cho khối C00 năm nay. Đề thi môn Địa lý với cấu trúc đổi mới, tăng cường tính thực tiễn và kỹ năng phân tích biểu đồ, số liệu đã làm giảm sâu điểm trung bình toàn quốc từ mốc 6.63 của năm ngoái xuống chỉ còn 5.1 ở năm nay.

Khi cả 3 môn thi độc lập cấu thành nên một tổ hợp xét tuyển đồng loạt giảm từ 0.33 đến 1.53 điểm, hệ quả tất yếu là tổng điểm trung bình của khối C00 bị kéo lùi sâu một cách cơ học. Theo dữ liệu từ biểu đồ tổng hợp, điểm trung bình của khối C00 năm 2026 đã giảm từ mốc 19.72 điểm xuống chỉ còn 17.23 điểm (giảm gần 2.5 điểm toàn diện so với mùa tuyển sinh trước).

2. Phân khúc điểm khá giỏi thu hẹp và sự biến động ở nhóm điểm tuyệt đối

Không chỉ giảm ở mức điểm trung bình đại trà, độ phân hóa của đề thi năm 2026 còn bóp nghẹt phân khúc điểm khá giỏi (>=7 điểm) của khối xã hội - phân khúc vốn là nguồn tuyển chủ lực của các trường đại học top giữa và top trên.

- Ở môn Ngữ văn : Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi từ 7 trở lên đã co hẹp đáng kể từ 59.572% xuống còn 44.093%. Đặc biệt, cả nước tiếp tục không ghi nhận bất kỳ một điểm 10 tuyệt đối nào môn Ngữ văn.

- Ở môn Lịch sử: Nhóm bài thi đạt điểm từ 7 trở lên cũng giảm từ 43.778% xuống còn 35.158%.

- Ở môn Địa lý: Sự thiếu hụt điểm giỏi diễn ra khốc liệt nhất khi tỷ lệ thí sinh đạt điểm >=7 bốc hơi mạnh mẽ, từ 45.269% (năm 2025) xuống chỉ còn 14.429% (năm 2026). Thêm vào đó, lượng điểm 10 tuyệt đối của môn Địa bị "quét sạch" gần như hoàn toàn: từ con số kỷ lục 6.907 điểm 10 của năm ngoái, năm nay toàn quốc chỉ còn đúng 56 bài thi đạt điểm 10.

Sự khan hiếm dải điểm giỏi từ 7 đến 9 ở các môn thành phần đã khiến cho đồ thị phổ điểm của tổng tổ hợp C00 dịch chuyển đỉnh sóng rõ rệt về bên trái, dồn cục tại khu vực trung bình thấp từ 15.5 đến 18.0 điểm. Do lượng thí sinh đạt tổng điểm từ 24 đến 27 điểm ít hơn hẳn so với các năm trước, áp lực cạnh tranh hồ sơ ở phân khúc này sẽ giảm đi rất nhiều, buộc các trường đại học phải hạ điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu.

3. Giá trị định vị năng lực thay đổi sâu sắc qua bảng bách phân vị

Minh chứng định lượng rõ ràng nhất cho xu hướng giảm điểm chuẩn của khối C00 chính là số liệu từ bảng bách phân vị năm 2026. Bách phân vị phản ánh vị thế năng lực thực tế của thí sinh so với toàn bộ nguồn tuyển trên cả nước, và số liệu năm nay cho thấy một sự "tăng giá" ngoạn mục của từng nấc điểm khối C00.

Hãy thực hiện một phép so sánh chéo về số điểm cần thiết để lọt vào Top 5% thí sinh xuất sắc nhất quốc gia (Bách phân vị 95) giữa các khối thi năm nay:

- Để lọt vào top 5% của khối B00, thí sinh phải đạt mức điểm rất cao: 26.50 điểm.

- Để lọt vào top 5% của khối A00, thí sinh cần 25.75 điểm.

- Tuy nhiên, đối với khối C00, thí sinh chỉ cần đạt 24.00 điểm là đã nghiễm nhiên đứng trong top 5% những người có điểm cao nhất nước.

Tương tự, ở mốc Bách phân vị 90 (Top 10% cả nước), trong khi khối B00 yêu cầu 25.10 điểm và khối A00 yêu cầu 24.75 điểm, thì khối C00 chỉ yêu cầu mức điểm 22.50.

Điều này khẳng định một thực tế: Giá trị của điểm số khối C00 năm nay đã thay đổi hoàn toàn. Mức điểm 23.00 - 24.00 điểm của năm 2026 có giá trị năng lực và vị thế xếp hạng tương đương với mức điểm 25.50 - 26.50 điểm của các năm trước. Vì các trường đại học top đầu luôn tuyển quân dựa trên thứ hạng từ cao xuống thấp của thí sinh, việc dải điểm xét tuyển bị lùi sâu sẽ kéo theo hệ quả tất yếu là điểm chuẩn của các ngành hot khối C00 (như Luật, Báo chí, Sư phạm, Đông phương học...) sẽ tụt dốc mạnh để đón nhóm thí sinh top đầu này.

Tóm lại, sự kết hợp giữa ba yếu tố: điểm trung bình sụt giảm cơ học, phân khúc điểm giỏi môn Địa lý và Ngữ văn bị thu hẹp, cùng vị trí bách phân vị dịch chuyển dốc về phía trái là những nguyên nhân kiên quyết đẩy điểm chuẩn khối C00 năm 2026 giảm mạnh từ 1.5 đến 3.0 điểm.

Đây được coi là một "mùa thuận lợi" và là cơ hội vàng cho những sĩ tử lựa chọn khối Khoa học Xã hội, bởi cánh cửa vào các trường đại học top đầu năm nay đang rộng mở hơn bao giờ hết cho dải điểm từ 24.00 đến 26.00 điểm.

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