Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Hoá là 6,28

| | Sống

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ GD&ĐT, năm 2026 điểm trung bình môn Hoá học tăng 0,22 điểm so với năm 2025.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2026 cho thấy cả nước có 250.803 thí sinh tham dự thi. Điểm trung bình của môn này là 6,28 (năm 2025 là 6,06). Có 412 thí sinh đạt điểm 10 giảm 213 thí sinh so với năm 2025.

Ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi nếu có nhu cầu.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7, các địa phương cập nhật dữ liệu về Bộ trước ngày 4/7 và chậm nhất ngày 7.7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026 là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay cho việc đăng ký không giới hạn như trước đây.

Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.

Sau khi biết điểm, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh không nên chỉ căn cứ vào điểm chuẩn của năm trước để đăng ký nguyện vọng. Bên cạnh điểm chuẩn của 2-3 năm gần đây, thí sinh cần cân nhắc thêm tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh, học phí, vị trí địa lý, chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.

Lời khuyên cho tất cả những phụ huynh có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026

Theo Hoa Trà/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng 10 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi: Quy mô 1.000 giường, đào tạo nhân sự từ nhiều năm trước

Đúng 10 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi: Quy mô 1.000 giường, đào tạo nhân sự từ nhiều năm trước Nổi bật

CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành

CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành Nổi bật

3 gia vị là "vua khử mùi tanh" khi nấu thịt, đã ngon còn tốt cho miễn dịch, chống ung thư

3 gia vị là "vua khử mùi tanh" khi nấu thịt, đã ngon còn tốt cho miễn dịch, chống ung thư

10:08 , 01/07/2026
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn: Không có điểm 10 Ngữ Văn!

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn: Không có điểm 10 Ngữ Văn!

10:07 , 01/07/2026
Hanoi Centre bất ngờ "thay áo", loạt động tĩnh hoành tráng khiến người dân thủ đô tò mò

Hanoi Centre bất ngờ "thay áo", loạt động tĩnh hoành tráng khiến người dân thủ đô tò mò

10:00 , 01/07/2026
Elyse Marina Club: Toạ độ định hình phong cách sống tinh hoa

Elyse Marina Club: Toạ độ định hình phong cách sống tinh hoa

10:00 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên