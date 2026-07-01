Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Hoá là 6,28

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2026 cho thấy cả nước có 250.803 thí sinh tham dự thi. Điểm trung bình của môn này là 6,28 (năm 2025 là 6,06). Có 412 thí sinh đạt điểm 10 giảm 213 thí sinh so với năm 2025.

Ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi nếu có nhu cầu.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7, các địa phương cập nhật dữ liệu về Bộ trước ngày 4/7 và chậm nhất ngày 7.7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026 là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay cho việc đăng ký không giới hạn như trước đây.

Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.

Sau khi biết điểm, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh không nên chỉ căn cứ vào điểm chuẩn của năm trước để đăng ký nguyện vọng. Bên cạnh điểm chuẩn của 2-3 năm gần đây, thí sinh cần cân nhắc thêm tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh, học phí, vị trí địa lý, chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.