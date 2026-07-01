Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn: Không có điểm 10 Ngữ Văn!

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng thời điểm công bố điểm thi của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.

Năm nay, điểm trung bình môn Toán là 5,65. Có hơn 4.200 thí sinh đạt điểm 10 ở môn này. Gần 38% thí sinh đạt điểm Toán dưới 5, trong khi có gần 30% thí sinh đạt từ 7 trở lên.

Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Điểm trung bình môn Ngữ Văn là 6,5. Có 8 thí sinh bị điểm 0 ở môn này, hơn 11% thí sinh đạt điểm Văn dưới 5, trong khi có hơn 44% thí sinh đạt từ 7 trở lên.

Phổ điểm môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm trung bình môn Tiếng Anh năm 2026 là 5,07. Toàn quốc có 311 bài thi đạt điểm 10.

Phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Môn Vật lý có hơn 385.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn này là 5,56. Gần 40% thí sinh đạt điểm dưới 5. Khoảng 26% thí sinh đạt từ 7 trở lên.

Năm nay, có 189 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý, 2 thí sinh bị 0 điểm.

Phổ điểm môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Môn Địa lý có hơn 443.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn này là 5,1. Hơn 47% thí sinh đạt điểm dưới 5. Hơn 14,4% thí sinh đạt từ 7 trở lên. Năm nay, có 56 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý, 2 thí sinh bị 0 điểm.

Phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Theo kết quả phân tích phổ điểm, môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 250.803 thí sinh tham dự. Điểm trung bình đạt 6,28, cao hơn 0,22 điểm so với năm 2025 (6,06 điểm). Dù điểm trung bình tăng, số bài thi đạt điểm 10 chỉ còn 412, giảm 213 bài so với năm trước.

Phổ điểm môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

(đang tiếp tục được cập nhật)

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước. Riêng các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5, trong khi các trường thuộc khối Quốc phòng và Công an thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Với quy định mới, thí sinh cần cân nhắc kỹ và sắp xếp thứ tự nguyện vọng một cách hợp lý. Bên cạnh việc tham khảo điểm chuẩn của 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng nên xem xét thêm các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, mức học phí, định hướng đào tạo, uy tín của cơ sở đào tạo cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.