Chính thức từ hôm nay: Loại giấy tờ này VNeID có giá trị tương đương bản giấy

Theo quy định mới của Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2026, phiếu lý lịch tư pháp sẽ được cấp dưới hai hình thức là bản điện tử và bản giấy. Cả hai hình thức này đều mang giá trị pháp lý hoàn toàn giống nhau. Đối với bản điện tử, thông tin của người dân sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng thông tin lý lịch tư pháp của mình ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào khi có nhu cầu mà không cần phải mang theo bản cứng hay tốn thời gian thực hiện các thủ tục xin cấp phiếu lại nhiều lần.

Để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dân có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba hình thức cực kỳ thuận tiện. Đơn giản nhất là thao tác nộp trực tuyến qua chính ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nếu không thạo công nghệ, bạn vẫn có thể gửi hồ sơ kèm chứng thực chữ ký qua dịch vụ bưu chính hoặc đến nộp trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền. Thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn và quy định rõ ràng là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những trường hợp phức tạp có thông tin về án tích hoặc hành vi phạm tội mới cần xác minh thêm, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn nhưng đảm bảo không vượt quá 15 ngày.

Một điểm sáng đáng chú ý khác của luật sửa đổi lần này là việc thắt chặt các quy định về việc yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân và giảm thiểu tối đa sự phiền hà cho người dân. Theo đó, các cơ quan, tổ chức và cá nhân sẽ không được phép tự ý yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2, đây là loại phiếu chứa đựng thông tin cực kỳ chi tiết về án tích (bao gồm cả án tích đã được xóa) cùng thông tin nhân thân của cha, mẹ, vợ, chồng.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1, việc yêu cầu người dân cung cấp cũng bị hạn chế nghiêm ngặt và chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ nhằm phục vụ cho các mục đích thiết yếu như tuyển dụng lao động đặc thù hoặc cấp chứng chỉ hành nghề. Trong những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức chính trị hay cơ quan nhà nước sẽ trực tiếp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu và tiến hành khai thác thông tin qua hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông thay vì bắt ép người dân tự đi làm thủ tục. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này được kỳ vọng sẽ triệt tiêu hoàn toàn tình trạng lạm dụng yêu cầu giấy tờ từng gây ra không ít rắc rối cho người lao động, đồng thời giải quyết dứt điểm bài toán quá tải tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong suốt thời gian qua.