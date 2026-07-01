NÓNG: Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước!

Đúng theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đúng 8h sáng nay (1/7), điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức được công bố. Thí sinh có thể tra cứu kết quả theo hai cách phổ biến sau.

Cách thứ nhất là tra cứu trực tiếp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Sau khi truy cập, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, sau đó nhấn "Tra cứu" để xem kết quả thi.

8h hôm nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng nhập và tra cứu điểm thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Đường link tra cứu điểm thi của các tỉnh, thành

Mã tỉnh Tỉnh/thành phố Đường link tra cứu 01 Thành phố Hà Nội https://tracuu.hanoi.edu.vn/ 04 Tỉnh Cao Bằng https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ 08 Tỉnh Tuyên Quang https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/ 11 Tỉnh Điện Biên https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/ 12 Tỉnh Lai Châu http://diemthithpt.laichau.edu.vn 14 Tỉnh Sơn La https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn 15 Tỉnh Lào Cai http://diemthi.laocai.edu.vn 19 Tỉnh Thái Nguyên https://diemthi.thainguyen.edu.vn 20 Tỉnh Lạng Sơn http://tracuudiem.langson.edu.vn 22 Tỉnh Quảng Ninh https://diemthi.quangninh.edu.vn/ 24 Tỉnh Bắc Ninh http://diemthi.bacninh.edu.vn 25 Tỉnh Phú Thọ https://tracuudiem.phutho.edu.vn/ 31 Thành phố Hải Phòng http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/ 33 Tỉnh Hưng Yên http://diemthi.hungyen.edu.vn/ 37 Tỉnh Ninh Bình https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/ 38 Tỉnh Thanh Hóa http://thitn.thanhhoa.edu.vn 40 Tỉnh Nghệ An https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi 42 Tỉnh Hà Tĩnh http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ 44 Tỉnh Quảng Trị https://diemthi.quangtri.edu.vn/ 46 Thành phố Huế https://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/ 48 Thành phố Đà Nẵng https://tracuudiem.danang.edu.vn https://tracuudiem.danang.gov.vn 51 Tỉnh Quảng Ngãi https://diemthi.quangngai.edu.vn 52 Tỉnh Gia Lai https://diemthi.gialai.edu.vn:8080 https://14.224.159.157:8080/ 56 Tỉnh Khánh Hòa http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ 66 Tỉnh Đắk Lắk https://diemthi.daklak.edu.vn/ 68 Tỉnh Lâm Đồng https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/ 75 Thành phố Đồng Nai https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/ 79 Thành phố Hồ Chí Minh diemthi.hcm.edu.vn 80 Tỉnh Tây Ninh https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn 82 Tỉnh Đồng Tháp http://tracuudiem.dongthap.edu.vn 86 Tỉnh Vĩnh Long http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ 91 Tỉnh An Giang https://tracuu.angiang.edu.vn/ 92 Thành phố Cần Thơ https://diemthithpt.ctu.edu.vn thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn 96 Tỉnh Cà Mau http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Sau đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.