NÓNG: Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước!
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đúng theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đúng 8h sáng nay (1/7), điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức được công bố. Thí sinh có thể tra cứu kết quả theo hai cách phổ biến sau.
Cách thứ nhất là tra cứu trực tiếp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login
Sau khi truy cập, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, sau đó nhấn "Tra cứu" để xem kết quả thi.
Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng nhập và tra cứu điểm thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.
Đường link tra cứu điểm thi của các tỉnh, thành
Mã tỉnh
Tỉnh/thành phố
Đường link tra cứu
01
Thành phố Hà Nội
04
Tỉnh Cao Bằng
08
Tỉnh Tuyên Quang
11
Tỉnh Điện Biên
12
Tỉnh Lai Châu
14
Tỉnh Sơn La
15
Tỉnh Lào Cai
19
Tỉnh Thái Nguyên
20
Tỉnh Lạng Sơn
22
Tỉnh Quảng Ninh
24
Tỉnh Bắc Ninh
25
Tỉnh Phú Thọ
31
Thành phố Hải Phòng
33
Tỉnh Hưng Yên
37
Tỉnh Ninh Bình
38
Tỉnh Thanh Hóa
40
Tỉnh Nghệ An
42
Tỉnh Hà Tĩnh
44
Tỉnh Quảng Trị
46
Thành phố Huế
48
Thành phố Đà Nẵng
https://tracuudiem.danang.edu.vnhttps://tracuudiem.danang.gov.vn
51
Tỉnh Quảng Ngãi
52
Tỉnh Gia Lai
https://diemthi.gialai.edu.vn:8080
56
Tỉnh Khánh Hòa
66
Tỉnh Đắk Lắk
68
Tỉnh Lâm Đồng
75
Thành phố Đồng Nai
79
Thành phố Hồ Chí Minh
80
Tỉnh Tây Ninh
82
Tỉnh Đồng Tháp
86
Tỉnh Vĩnh Long
91
Tỉnh An Giang
92
Thành phố Cần Thơ
https://diemthithpt.ctu.edu.vn
96
Tỉnh Cà Mau
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Sau đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.
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