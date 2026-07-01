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Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh 3 năm gần nhất thay đổi ra sao?

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Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh 3 năm gần nhất thay đổi ra sao?

Điểm chuẩn và các phương thức xét tuyển của trường Sĩ quan Pháo binh 3 năm qua thay đổi ra sao mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh 3 năm gần nhất.

Năm ngoái, ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh tuyển sinh thí sinh hộ khẩu phía Bắc lấy điểm chuẩn cao nhất trong 3 năm qua với 24,4 điểm. Với thí sinh phía Nam, năm 2025 lấy 22,25 điểm.

Năm nay, trường Sĩ quan Pháo binh tuyển sinh 398 chỉ tiêu (nơi thường trú phía Bắc 239 chỉ tiêu (tính từ Hà Tĩnh trở ra), nơi thường trú phía Nam 159 chỉ tiêu (tính từ Quảng Trị trở vào). Nhà trường tuyển thí sinh nam trong cả nước (34 tỉnh,thành phố).

Năm 2026, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc Phòng;
Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM và Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026;
Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển của nhà trường.

Trường Sĩ quan Pháo binh sử dụng 3 tổ hợp môn để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Hoá học (A00); Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01); Toán, Vật lý, Ngữ Văn (C01).

Nhà trường lưu ý, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội. Nhà trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Theo Khánh Sơn/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
điểm chuẩn

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