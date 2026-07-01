Elyse Marina Club: Toạ độ định hình phong cách sống tinh hoa

Khi "nhịp sống" gần hơn với "nhịp sóng"

Khi các bộ sưu tập siêu xe đắt giá hay hàng hiệu phiên bản giới hạn đã trở thành chuẩn mực cơ bản của giới thượng lưu, thước đo của sự xa xỉ dần vượt trên giá trị của vật chất hữu hình, và được định danh qua chiều sâu trải nghiệm sống mỗi ngày. Cởi bỏ những áp lực thường nhật, đích đến của giới siêu giàu hiện nay là một cuộc sống tự tại bên thiên nhiên nguyên bản - nơi vị thế được khẳng định bằng những hành trình viễn du khoáng đạt trên chính chiếc du thuyền cá nhân.

Tuy nhiên, các đô thị lớn với mật độ xây dựng cao khó lòng đáp ứng không gian cho một bến du thuyền đúng nghĩa ngay thềm nhà cho cư dân. Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông đã biến những dự án sở hữu hạ tầng sông nước tự nhiên trở thành điểm sáng trên thị trường.

Tọa lạc tại đảo tự nhiện Đại Phước (Nhơn Trạch), đô thị đảo Elyse Island do Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad phát triển, là một trong những lời giải cho bài toán không gian này. Trải dài 1,5km mặt sông tự nhiên, dự án không chỉ mang đến môi trường sống trong lành mà còn là địa thế để phát triển hệ thống bến du thuyền chuẩn quốc tế.

Tại đây, bến du thuyền thời thượng và hệ sinh thái tiện ích tại Elyse Marina Club đóng vai trò là tâm điểm vận hành triết lý sống lưỡng hợp, giúp cư dân cân bằng giữa sự tĩnh lặng của thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Triết lý này mở ra một chương mới cho phong cách sống tự do, kiêu hãnh: Một bước chạm đến sự sôi động, thời thượng của đô thị, một bước trở về với khoảng lặng an yên, tĩnh tại giữa thiên nhiên thuần khiết.

Hải trình thư thái trong nhịp sống thường nhật

Lối sống gắn liền với sông nước tại đảo ngọc Elyse Island mang đến những trải nghiệm khác biệt ngay trong những sinh hoạt thường ngày. Thay vì đối mặt với áp lực giao thông mỗi sáng, hành trình lướt nhẹ trên boong tàu lộng gió vào trung tâm thành phố giúp cư dân đón nhận nguồn năng lượng tươi mới khởi đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, không gian sông nước quanh đảo trở thành nơi gắn kết các thành viên trong gia đình qua những buổi trà chiều thanh lịch hay những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn buông xuống mặt sông thơ mộng. Cuộc sống lúc này trở nên thư thái hơn, nơi thời gian như trôi chậm lại để mỗi người cảm nhận và trân trọng những giá trị giản dị nhưng bền vững bên người thân.

Phong cách sống bên sông nước mở ra hành trình di chuyển thư thái mỗi ngày cho cư dân.

Dưới góc nhìn duy mỹ của một người làm nghệ thuật, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn chia sẻ rằng nếu may mắn sở hữu một không gian sống tại Elyse Island, chắc chắn nơi đây sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Theo anh, đảo ngọc có đầy đủ mọi yếu tố để mỗi người tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, đồng thời luôn được nạp năng lượng tích cực cho tinh thần tươi mới, công việc tiến triển hanh thông. Đó chính là giá trị vô hình nhưng bền vững mà không gian sống bên sông nước mang lại cho mỗi cư dân nơi đây.

NKT Adrian Anh Tuấn đã giới thiệu BTS Đẩy Đưa tại sự kiện ra mắt Elyse Marina Club

Nơi hạnh phúc và sự kết nối được nâng niu

Không chỉ là không gian khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, đảo ngọc còn là nơi xoa dịu những lo toan thường nhật để nhường chỗ cho sự an yên và gắn kết. Chị Bạch Dương, một cư dân đã chuyển về sinh sống tại đảo được một năm, bộc bạch về nỗi e ngại ban đầu rằng nhịp sống biệt lập có thể mang đến sự buồn tẻ. Thế nhưng, nỗi lo ấy nhanh chóng được khỏa lấp bằng một sự thỏa nguyện trọn vẹn khi chị hòa mình vào cuộc sống tại đây.

Elyse Marina Club là biểu tượng kiêu hãnh của một cộng đồng cư dân có cùng gu thẩm mỹ và tư duy sống.

Chị chia sẻ rằng bản thân vô cùng hài lòng khi tìm thấy một cộng đồng văn minh, nơi chị dễ dàng kết nối, giao lưu cùng những người bạn đồng điệu tại những buổi trà chiều thư thả hay những hoạt động giao lưu đầy sôi nổi tại bến du thuyền. Với chị, phong cách sống này không chỉ là sự nghỉ dưỡng tĩnh lặng, mà đích thực là sự tận hưởng không gian đầy sinh khí, nơi niềm vui giao lưu xã hội và nguồn năng lượng tích cực luôn được duy trì và nuôi dưỡng bền vững.