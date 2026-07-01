Hanoi Centre bất ngờ "thay áo", loạt động tĩnh hoành tráng khiến người dân thủ đô tò mò

TTTM Hanoi Centre - Tâm điểm chú ý mới của người dân Thủ đô

Trong nửa đầu năm 2026, TTTM Hanoi Centre là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý trên bản đồ mua sắm, giải trí của Thủ đô. Tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, trung tâm thương mại sở hữu không gian mua sắm hiện đại, quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế. Nơi đây luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương, đồng thời trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu thích mua sắm, ẩm thực và các trải nghiệm giải trí thời thượng.

Không chỉ đầu tư vào hệ sinh thái thương hiệu, Hanoi Centre còn thường xuyên triển khai các hoạt động tương tác, sự kiện trải nghiệm, tạo nên nhiều lý do để khách hàng quay trở lại khám phá. Đây cũng là lý do Hanoi Centre nhận được sự quan tâm và phủ sóng dày đặc trên các trang mạng xã hội, hội nhóm chia sẻ địa điểm vui chơi cuối tuần.

"Ban đầu mình ghé Hanoi Centre đơn giản là vì gần nhà, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nơi đây lại trở thành lựa chọn đầu tiên mỗi khi mình muốn đi mua sắm hay tụ tập bạn bè. Không chỉ mình đâu, mà cả nhà mình đều 'nghiện' Hanoi Centre. Cứ mỗi lần quay lại, cả nhà lại bất ngờ vì có thêm bao nhiêu điều mới mẻ, thú vị để trải nghiệm", chị Thu Hà (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Với chú Minh Hoàng (61 tuổi, Hà Nội), Hanoi Centre còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây từng là cơ quan gắn bó hơn 30 năm: "Lần đầu đến đây, chú bất ngờ lắm! Nhà in Tiến Bộ chú từng làm việc giờ đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn nhưng vẫn gợi cho chú nhiều kỷ niệm. Mấy hôm trước đi ngang thấy chiếc đồng hồ cát lớn ở ngay mặt đường, rồi xe bus 2 tầng chạy ngang qua phố, chú cũng tò mò không biết sắp tới sẽ có gì? Nghỉ hè rồi, chú sẽ đưa cháu đến đây chơi và tìm hiểu thêm".

Không chỉ riêng chú Minh Hoàng, nhiều người dân Hà Nội cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt trước hàng loạt thay đổi liên tiếp tại Hanoi Centre.

Những ngày gần đây, hình ảnh xe bus 2 tầng mang diện mạo nổi bật xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nhà hát Lớn, Văn Miếu, Cột cờ Hà Nội hay Bưu điện Hà Nội,... thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Song song với đó, đồng hồ cát khổng lồ tại mặt tiền Nguyễn Thái Học nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot hit" trên mạng xã hội.

Bên cạnh các hoạt động tương tác cùng nhiều phần quà và ưu đãi dành cho người dân, không gian Hanoi Centre cũng được làm mới với các hạng mục trang trí, cảnh quan và sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới. Tất cả đang góp phần tạo nên cảm giác cả khu vực đang bước vào giai đoạn đếm ngược cho một cột mốc quan trọng.

Loạt hoạt động thú vị đang được Hanoi Centre chuẩn bị cho ngày chào sân chính thức

Theo đại diện Hanoi Centre, ngày 2/7 tới đây trung tâm thương mại sẽ chính thức tổ chức lễ khai trương, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành điểm đến đa trải nghiệm của người dân Thủ đô.

Trong dịp này, Hanoi Centre sẽ giới thiệu diện mạo hoàn chỉnh với gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm đến ẩm thực và giải trí.

Bên cạnh quy mô thương hiệu, Hanoi Centre còn thu hút bằng những trải nghiệm mua sắm độc đáo. Theo đó, người tiêu dùng Hà Nội lần đầu có cơ hội tiếp cận nhiều thương hiệu và mô hình bán lẻ mới ngay tại trung tâm thành phố như cửa hàng BERSHKA đầu tiên tại Việt Nam, Urban Revivo lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, adidas Brand Center duy nhất tại miền Bắc, ZARA Concept Store, BOSS Flagship Store hay POP MART Flagship Store,…

Vượt ra khỏi định nghĩa của một không gian mua sắm thuần túy, Hanoi Centre mang đến mô hình "one-stop destination" – điểm chạm phong cách sống toàn diện cho mọi thế hệ. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng lên kế hoạch cho một ngày trải nghiệm trọn vẹn: từ những phút giây điện ảnh thăng hoa tại Galaxy CineX, thế giới giải trí đầy sắc màu cho cả gia đình tại Timezone, khu vui chơi vận động Adventure S, Woopie, cho đến những cuộc hẹn ấm cúng bên hệ thống nhà hàng và cà phê tinh tế. Mỗi góc nhỏ tại Hanoi Centre đều được kiến tạo để níu giữ bước chân và nuông chiều cảm xúc của khách hàng suốt cả ngày dài.

Sự đa dạng trong trải nghiệm vui chơi, giải trí giúp Hanoi Centre trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân Thủ đô (Nguồn: Khu vui chơi Adventure S)

Trong tháng khai trương từ 2/7/2026, Hanoi Centre sẽ mang đến chuỗi hoạt động nổi bật như lễ khai trương chính thức cùng các màn trình diễn mãn nhãn, chương trình trình diễn thời trang, lễ hội âm nhạc, hội chợ văn hoá, quà tặng độc quyền cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu.

Trong tháng khai trương, Hanoi Centre sẽ mang đến cho khách hàng chuỗi hoạt động hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Đặc biệt, tháng khai trương sẽ là lời mời dành cho người dân Hà Nội đến tham quan, mua sắm, vui chơi và khám phá những trải nghiệm mới tại Hanoi Centre. Chuỗi hoạt động hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt hứa hẹn mang đến cho mọi khách hàng những giây phút vui vẻ và những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè này.