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Thị trường văn phòng TP.HCM 2026-2030: Chiến lược tối ưu chi phí

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Thị trường văn phòng TP.HCM 2026-2030: Chiến lược tối ưu chi phí

Bước vào nữa cuối năm 2026, thị trường văn phòng TP.HCM đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét trong hành vi của khách thuê. Doanh nghiệp hiện đại không chỉ đơn thuần tìm kiếm một "chỗ ngồi", mà hướng tới các không gian làm việc tối ưu hóa chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối giao thương chiến lược.

Biến động giá và tỷ lệ lấp đầy tại vùng lõi trung tâm

Theo khảo sát thị trường tính đến quý III/2026. Tổng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM tiếp tục tăng thêm khoảng 150.000 m2/sàn. Mặc dù làn sóng dịch chuyển ra các quận lân cận đang diễn ra, phân khúc hạng A và B+ tại vùng lõi vẫn có nhu cầu thuê rất lớn.

Tỷ lệ lấp đầy tại lõi trung tâm luôn duy trì ở mức cao, đạt trên 92%. Khảo sát cho thấy, nhu cầu tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 1 vẫn chiếm tới 45% tổng lượng truy vấn toàn thị trường. Mức giá chào thuê hạng A tại khu vực này dao động từ 1.200.000 - 1.600.000 vnđ/m2/tháng. Trong khi phân khúc hạng B ở mức 700.000 - 900.000 vnđ/m2/tháng.

Thị trường văn phòng TP.HCM 2026-2030: Chiến lược tối ưu chi phí- Ảnh 1.

Thị trường văn phòng cho thuê Quận 1

Sức hút từ tàu điện Metro và các khu vực rìa trung tâm

Năm 2026 đánh dấu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hạ tầng giao thông lên giá thuê. Cụ thể, các tòa nhà nằm gần nhà ga tuyến Metro số 1 trong bán kính 500m ghi nhận mức giá thuê tăng nhẹ từ 3 - 5%. Đồng thời, các dự án mới nằm gần tuyến Metro số 2 với các ga trọng điểm như: Vòng xoay Dân Chủ, Phạm Văn Hai và Bảy Hiền đang trở thành "khu đất vàng" mới thu hút các doanh.

Thị trường văn phòng TP.HCM 2026-2030: Chiến lược tối ưu chi phí- Ảnh 2.

Văn phòng gân nhà ga Metro

Bên cạnh đó, khu vực Quận 3 và khu Đông Sài Gòn nổi lên như những giải pháp văn phòng tối ưu. Điển hình là khu vực phường Xuân Hòa (Quận 3) có tỉ lệ thuê lên đến 88%. Với mức giá thuê cạnh tranh hơn Quận 1 khoảng 15 - 20%, dao động quanh mức 450.000 - 650.000 vnđ/m2/tháng.

Galaxy Office: Cung cấp giải pháp không gian làm việc toàn diện và linh hoạt

Thị trường văn phòng TP.HCM 2026-2030: Chiến lược tối ưu chi phí- Ảnh 3.

Giữa một thị trường đa dạng sự lọn chọn, việc tìm kiếm mặt bằng ưng ý đòi hỏi nguồn dữ liệu minh bạch và cập nhật liên tục. Galaxy Office là đơn vị sở hữu mạng lưới thông tin chuẩn xác và được nhiều chủ đầu tư, quản lý của hàng ngàn tòa tin tưởng.

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Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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