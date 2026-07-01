3 gia vị là "vua khử mùi tanh" khi nấu thịt, đã ngon còn tốt cho miễn dịch, chống ung thư

Thịt là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng dù là thịt lợn, thịt bò, thịt gà hay hải sản thì đều có mùi tanh đặc trưng. Để khử mùi này, giúp món ăn thơm ngon hơn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng thì chúng ta có thể tận dụng một số loại gia vị. Dưới đây là 3 loại gia vị vừa át đi mùi tanh của thịt lại mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe bất ngờ, đặc biệt là khả năng củng cố hệ miễn dịch để phòng chống ung thư:

1. Quế

Quế chứa cinnamaldehyde, là hợp chất tạo mùi thơm đặc trưng, giúp át đi mùi hôi của thịt. Hương thơm nồng ấm của quế giúp làm dịu mùi hôi của thịt bò, thịt lợn và cả thịt gà khi hầm. Loại gia vị này cũng giúp thịt dậy mùi hấp dẫn hơn, đặc biệt trong các món ninh nhừ, kho hoặc hầm. Thêm 1-2 thanh quế khi hầm thịt bò, thịt lợn hoặc ướp với bột quế giúp khử mùi hôi, tạo hương thơm ấm áp.

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Ăn các món có gia vị này còn giúp làm ấm dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa nhờ cinnamaldehyde kích thích tiết enzyme tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, đau bụng do lạnh. Polyphenol và flavonoid giúp giảm viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây u bướu, từ đó hỗ trợ phòng chống ung thư và nâng cao hệ miễn dịch. Cinnamaldehyde có thể giúp giảm kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều vì quế có tính nóng, có thể gây kích ứng nếu dùng liên tục với lượng lớn. Phụ nữ mang thai và người có bệnh lý về gan nên hạn chế sử dụng loại gia vị này.

2. Gừng

Gừng giàu gingerol và shogaol, có khả năng khử tanh mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và tăng cường miễn dịch. Khử tanh đặc biệt hiệu quả với hải sản, thịt gà và cá. Cách dùng loại gia vị này khi nấu ăn cũng rất đa dạng. Bạn có thể chà xát lên thịt, ngâm với nước gừng hoặc cho vào nước luộc giúp khử tanh hải sản, thịt gà, thịt vịt hiệu quả.

Gừng cũng nổi tiếng là loại gia vị tốt cho dạ dày nếu ăn vừa phải. Nhờ gingerol kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giảm co thắt dạ dày, ngăn ngừa buồn nôn, đầy hơi. Đặc biệt, nhờ vào tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa mạnh của shogaol và gingerol, gừng không chỉ giúp giảm đau cơ, viêm khớp, nâng cao đề kháng mà còn có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả.

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Có một lưu ý nhỏ khi dùng gừng để khử tanh các loại thịt và bảo vệ sức khỏe là gừng tươi tốt hơn gừng khô. Không dùng gừng bị dập, thối, mọc mầm. Người bị cao huyết áp hoặc nhiệt miệng nên hạn chế dùng quá nhiều loại gia vị này.

3. Tiêu đen

Tiêu có vị cay nồng, giúp trung hòa và át đi mùi tanh của thịt, đặc biệt khi nấu các món kho, hầm. Tiêu đen rất hợp với thịt lợn, thịt bò, hải sản, giúp món ăn thơm ngon hơn và giữ được nhiều dinh dưỡng hơn khi nấu. Bạn có thể ướp thịt với tiêu xay hoặc cho tiêu nguyên hạt vào món ăn để tận dụng tối đa lợi ích của loại gia vị này.

Bên cạnh đó, ăn các món có chứa tiêu đen giúp kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi. Do có piperine tăng cường tiết enzyme tiêu hóa, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Đặc biệt, piperine giúp tăng khả năng chống oxy hóa của cơ thể để phòng chống ung thư, nhất là khi kết hợp tiêu đen với hoạt chất curcumin trong nghệ, vì vậy hãy thường xuyên nấu chung hai loại gia vị này. Ăn tiêu đen cũng có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết.

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Lưu ý khi dùng là không nên dùng quá nhiều tiêu nếu bị đau dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. Tiêu đen dễ mất mùi thơm và trở nên đắng nếu đun quá lâu ở lửa lớn. Nên thêm tiêu xay vào cuối quá trình nấu để giữ hương vị. Tiêu tan tốt trong dầu mỡ, giúp tăng cường hương vị khi xào, kho, hầm.

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