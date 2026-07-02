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Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 nhận lại tài sản nhờ Công an TP Hà Nội

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"Tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ tài sản trong thời gian ngắn như vậy. Đây là một kỷ niệm mà tôi sẽ luôn ghi nhớ", Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 chia sẻ.

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) tại Nhà hát Hồ Gươm, tân hoa hậu Soe Myintzu Lwin đã dành thời gian khám phá nhiều địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Cô cho biết đặc biệt yêu thích Hà Nội bởi vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng sự thân thiện, mến khách của người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình tham quan khu vực phường Hoàn Kiếm, Soe Myintzu Lwin không may làm thất lạc điện thoại và túi xách chứa nhiều giấy tờ cùng tài sản cá nhân quan trọng. Sự việc xảy ra ngay trước ngày cô trở về nước khiến nàng hậu không khỏi lo lắng.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban tổ chức Miss Multicultural World đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa người đẹp đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo và phối hợp tìm kiếm tài sản.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Multicultural World 2026 cũng đồng hành cùng nàng hậu trong quá trình tìm kiếm lại tài sản.

Công an thành phố Hà Nội cũng đưa tin.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh tại những tuyến đường, địa điểm Soe Myintzu Lwin đã đi qua, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm tài sản thất lạc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đến ngày 1/7, Công an phường Hoàn Kiếm đã trao trả toàn bộ tài sản bị thất lạc cho Soe Myintzu Lwin trước khi cô lên đường trở về Myanmar.

Chia sẻ sau sự việc, Miss Multicultural World 2026 không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới các chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trong thư cảm ơn, tân Miss Multicultural World 2026 cho biết sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng công an không chỉ giúp cô tìm lại tài sản bị thất lạc mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam. Người đẹp khẳng định sẽ lan tỏa hình ảnh một Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung an toàn, thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

"Tôi thực sự bất ngờ và cảm kích trước sự chuyên nghiệp, tận tâm của các chiến sĩ công an. Tôi không nghĩ mình có thể nhận lại đầy đủ tài sản trong thời gian ngắn như vậy. Đây là một kỷ niệm mà tôi sẽ luôn ghi nhớ", Soe Myintzu Lwin chia sẻ.

Trên fanpage gần 1 triệu người theo dõi của Công an thành phố Hà Nội cũng chia sẻ về niềm vui của Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 sau khi nhận được tài sản của mình và toàn bộ văn bản nội dung tâm thư của nàng hậu được viết bằng tiếng Anh.

Công an điều tra số tiền 142.400.000 đồng chuyển tới tài khoản của Nguyễn Thu Loan SN 1992, người đàn ông SN 1982 ở phường Xuân Đỉnh được mời tới làm việc

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

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