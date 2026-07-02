Bộ phận bẩn nhất của nồi cơm điện, nhiều người chưa từng vệ sinh

Nồi cơm điện là thiết bị được sử dụng gần như mỗi ngày trong nhiều gia đình. Thế nhưng, khi vệ sinh, đa số mọi người chỉ lau lòng nồi và mặt ngoài mà quên mất một số bộ phận bên trong. Đây cũng là nguyên nhân khiến nồi cơm xuất hiện mùi lạ, cơm nhanh ôi hoặc hoạt động kém hiệu quả sau một thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia, nắp trong và van thoát hơi mới là hai bộ phận cần được làm sạch thường xuyên nhưng lại dễ bị bỏ quên nhất. Chúng là nơi tiếp xúc trực tiếp với hơi nước, tinh bột và dầu mỡ bốc lên trong quá trình nấu, tạo điều kiện cho cặn bẩn, vi khuẩn và nấm mốc tích tụ nếu không được vệ sinh định kỳ.

Vì sao nắp trong và van thoát hơi dễ bẩn?

Mỗi lần nấu cơm, hơi nước mang theo tinh bột sẽ bám vào nắp trong và đi qua van thoát hơi. Sau nhiều lần sử dụng, lớp cặn này dần tích tụ, tạo thành mảng bám khó nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu nồi thường xuyên dùng để hấp thực phẩm hoặc nấu cháo, lượng dầu mỡ và protein bám lại còn nhiều hơn. Khi van thoát hơi bị bít một phần bởi cặn bẩn, hơi nước thoát ra kém, dễ làm nước ngưng tụ trên nắp nồi rồi nhỏ ngược xuống cơm. Trong khi đó, nắp trong bám nhiều cặn có thể tạo mùi khó chịu, ảnh hưởng đến hương vị cơm và làm tăng nguy cơ phát triển nấm mốc trong môi trường nóng ẩm.

Vệ sinh đúng cách để nồi cơm luôn sạch và bền

Với đa số nồi cơm điện hiện nay, nắp trong và van thoát hơi đều có thể tháo rời. Sau mỗi 1-2 tuần, bạn nên tháo các bộ phận này để rửa bằng nước ấm cùng nước rửa chén. Nếu có nhiều cặn bám, có thể ngâm khoảng 10-15 phút trước khi dùng bàn chải lông mềm hoặc cọ vệ sinh khe nhỏ để làm sạch các góc khuất. Riêng van thoát hơi cần được kiểm tra kỹ để đảm bảo các lỗ thoát không bị tắc.

Sau khi vệ sinh, hãy lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại để hạn chế hơi ẩm tích tụ. Đồng thời, đừng quên lau mâm nhiệt, cảm biến nhiệt ở đáy nồi bằng khăn mềm khô hoặc hơi ẩm, tránh để nước chảy vào bên trong thiết bị. Chỉ mất vài phút vệ sinh định kỳ nhưng sẽ giúp nồi cơm hoạt động ổn định, hạn chế mùi lạ, kéo dài tuổi thọ và giữ cho cơm luôn thơm ngon như khi mới nấu.