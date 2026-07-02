Vì sao nhà tắm luôn có mùi dù cọ rửa sạch sẽ?

Nhiều người có thói quen cọ rửa nhà tắm thường xuyên, từ bồn cầu, lavabo đến sàn nhà, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mùi hôi lại xuất hiện. Điều này khiến không ít người cho rằng nguyên nhân đến từ việc vệ sinh chưa kỹ hoặc dùng sai loại nước tẩy rửa. Thực tế, mùi hôi trong nhà tắm không phải lúc nào cũng xuất phát từ những bề mặt dễ nhìn thấy. Có những vị trí ít được chú ý nhưng lại là nơi tích tụ vi khuẩn, cặn xà phòng và chất hữu cơ lâu ngày, khiến mùi khó chịu liên tục quay trở lại dù bạn vừa mới dọn dẹp.

Thủ phạm có thể nằm ở cống thoát nước và những góc khuất ít ai để ý

Cống thoát nước là nơi thường xuyên tiếp xúc với tóc rụng, cặn xà phòng, kem đánh răng, dầu gội và nhiều chất thải khác. Theo thời gian, những chất này bám vào thành ống, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh ra mùi hôi. Chỉ lau sạch sàn nhà hay bồn cầu sẽ không thể loại bỏ được nguồn gây mùi này.

Ngoài ra, các khe ron gạch, chân bồn cầu, nắp cống, rèm tắm, thảm chùi chân hay khu vực dưới lavabo cũng là những nơi dễ tích tụ độ ẩm. Nếu nhà tắm thông gió kém, hơi nước không thoát ra ngoài sẽ khiến nấm mốc phát triển nhanh hơn, từ đó tạo ra mùi ẩm mốc đặc trưng. Một số trường hợp, bẫy nước (xi phông) trong cống bị khô do ít sử dụng cũng có thể khiến mùi từ đường ống thoát nước bốc ngược lên nhà tắm.

Làm gì để nhà tắm luôn thơm và sạch mùi?

Để loại bỏ mùi hôi tận gốc, trước tiên cần làm sạch khu vực cống thoát nước - nơi tích tụ nhiều tóc rụng, cặn xà phòng và chất bẩn nhất. Bạn có thể đổ nước nóng xuống cống khoảng 1 lần/tuần để làm mềm cặn bám, sau đó sử dụng bột thông cống, viên sủi làm sạch đường ống hoặc dung dịch vệ sinh đường ống để phân hủy chất hữu cơ và khử mùi. Sau khi chờ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, xả lại bằng nước sạch để cuốn trôi cặn bẩn.

Bên cạnh đó, đừng bỏ qua những vị trí dễ tích tụ nấm mốc như khe ron gạch, chân bồn cầu, nắp cống, rèm tắm hay thảm chùi chân. Bạn có thể dùng nước tẩy nhà tắm, chai xịt tẩy nấm mốc, dung dịch chứa clo hoặc oxy già để làm sạch các mảng bám. Với những khe ron bị đen lâu ngày, hãy để dung dịch ngấm khoảng 15-30 phút trước khi dùng bàn chải chà sạch, hiệu quả sẽ cao hơn so với lau rửa thông thường.

Sau mỗi lần tắm, nên mở cửa hoặc bật quạt thông gió ít nhất 20-30 phút để giảm độ ẩm trong phòng. Nếu nhà tắm không có cửa sổ, có thể sử dụng máy hút ẩm mini hoặc quạt thông gió để hạn chế nấm mốc phát triển. Ngoài ra, đặt hộp hút ẩm, túi than hoạt tính, sáp thơm, túi thơm tinh dầu hoặc máy khuếch tán tinh dầu cũng là cách giúp không gian luôn khô thoáng và có mùi dễ chịu. Tuy nhiên, các sản phẩm tạo hương chỉ có tác dụng che mùi tạm thời, muốn nhà tắm thơm lâu vẫn cần xử lý sạch nguồn gây mùi từ cống thoát nước và các khu vực ẩm mốc.



