Danh tính người đàn ông gây tai nạn rồi lẩn trốn ở Sầm Sơn, công an truy tìm hơn 10 tiếng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 17h51' ngày 27/6, tại khu vực vòng xuyến Chim Hạc (Km326+500 Quốc lộ 1A), thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chị V.T.P.M. (SN 1976, trú tại phường Hạc Thành) điều khiển xe máy biển kiểm soát 36B8-519.xx thì bị một xe máy chưa rõ biển kiểm soát do một người đàn ông điều khiển đâm trúng.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Vụ tai nạn khiến chị M. bị gãy xương cổ chân phức tạp, phương tiện hư hỏng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ khẩn trương xác minh, truy xét, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định người điều khiển xe rời khỏi hiện trường là anh Đ.V.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm bị phát hiện, người này đang lẩn trốn tại phường Sầm Sơn.

Camera ghi lại diễn biến vụ va chạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn và cũng không thể lường trước. Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, việc rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân với suy nghĩ có thể trốn tránh trách nhiệm là hành vi vô nhân đạo, có thể khiến người bị nạn mất đi cơ hội được cấp cứu kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, thậm chí tử vong.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược các giá trị đạo đức xã hội. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người gây tai nạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không trình báo ngay với cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi tương tự, mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích nặng hoặc thiệt hại lớn về tài sản, hành vi bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn được xác định là tình tiết tăng nặng theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt có thể từ 3 đến 10 năm tù.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi không may gây ra hoặc liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ cần lập tức dừng phương tiện, đặt cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, khẩn trương trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan Công an, cơ sở khám chữa bệnh hoặc UBND nơi gần nhất. Đồng thời, người liên quan phải ở lại hiện trường cho đến khi lực lượng chức năng đến giải quyết theo quy định.

Đối với những trường hợp cố tình rời khỏi hiện trường hoặc bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm, lực lượng CSGT sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp truy vết, xác minh và kiên quyết bắt giữ để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.