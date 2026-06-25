Quên rút chìa khóa xe, con hàng xóm tự ý lấy đi rồi gặp tai nạn, gia đình đòi bồi thường 1,3 tỷ đồng, tòa án phán quyết bất ngờ

Đang yên đang lành ở nhà, bỗng nhiên lại vướng vào một vụ kiện tụng mạng người, rơi vào hoàn cảnh của ai thì người đó cũng đều cảm thấy vô cùng uất ức. Một chủ xe bình thường họ Hồ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), chỉ vì lúc ra khỏi nhà vội vã quên rút chìa khóa xe máy. Kết cục, đứa con chưa thành niên của nhà hàng xóm đã tự ý lái chiếc xe này ra đường, nửa đường gặp tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.

Cha mẹ đứa trẻ ngay lập tức quay sang kiện gia đình ông Hồ ra tòa, mở miệng đòi bồi thường hơn 339.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đầy rẫy tranh cãi và phán quyết cuối cùng của tòa án đã đập tan nhận thức cố hữu của rất nhiều người.

Bi kịch bắt đầu từ chiếc chìa khóa xe bị bỏ quên trong sân nhà

Theo đó, sự việc xảy ra vào năm 2022, ông Hồ ngày thường vẫn dùng một chiếc xe máy cũ để di chuyển, chiếc xe này đã nhiều năm không đăng kiểm định kỳ và cũng không mua bảo hiểm, lúc bình thường chỉ dựng trong sân đóng kín của gia đình. Hôm đó, vợ chồng ông Hồ có việc đột xuất phải ra ngoài, do đi vội vã nên sau khi tắt máy, chiếc chìa khóa vẫn cắm nguyên trên xe, cổng sân cũng chỉ khép hờ. Hai vợ chồng không nghĩ ngợi nhiều liền vội vàng rời đi, trong nhà chỉ còn lại cậu con trai nhỏ tuổi trông nhà.

Do hai nhà ở gần nhau, cậu thiếu niên tên Tiểu Trần nhà hàng xóm thường sang nhà ông Hồ tìm bạn chơi cùng. Hôm đó, Tiểu Trần thấy cổng sân không đóng liền đi thẳng vào trong, mắt nhìn trúng chiếc xe máy đang cắm sẵn chìa khóa của ông Hồ. Nhất thời ham chơi, cậu không chào hỏi bất kỳ ai, trực tiếp vặn tay ga nổ máy rồi một mình phóng xe ra đường.

Tiểu Trần tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không có giấy phép lái xe, lúc đi ra ngoài cũng không hề đội mũ bảo hiểm. Sau khi ra đường, cậu chạy với tốc độ khá nhanh, đi chưa được bao xa thì đầu tiên quệt vào một chiếc xe tải đang đỗ bên đường. Do bị giật mình, cậu không kịp dừng xe mà tiếp tục lao về phía trước, để rồi chỉ một lúc sau đã đâm trực diện vào một chiếc xe tải khác đang đi đúng luật ở chiều ngược lại. Cú đâm cực mạnh gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến Tiểu Trần tử vong ngay tại chỗ.

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Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Kết hợp với dấu vết hiện trường, tình trạng xe và lời khai của các bên liên quan, cảnh sát đã ra văn bản xác định trách nhiệm tai nạn.

Văn bản xác định Tiểu Trần lái xe không có giấy phép, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, do đó phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Tài xế chiếc xe tải đỗ sai quy định bên đường chịu trách nhiệm phụ. Tài xế xe tải đi đúng luật ở chiều ngược lại, không có bất kỳ hành vi vi phạm nào nên không phải chịu trách nhiệm. Riêng chủ xe máy là ông Hồ, trong vụ tai nạn giao thông này hoàn toàn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự hay dân sự nào.

Gia đình nạn nhân đòi bồi thường vì lý do chủ xe "quên rút chìa khóa" và màn tranh biện nảy lửa tại tòa

Cứ ngỡ trách nhiệm đã được phân định rõ ràng thì sự việc sẽ khép lại, thế nhưng cha mẹ của Tiểu Trần không thể chấp nhận được nỗi đau mất con. Trong cơn đau buồn tột cùng, họ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu chủ xe là ông Hồ, gửi đơn kiện lên tòa án, yêu cầu ông Hồ phải bồi thường tổng cộng hơn 339.000 NDT, tương đương với 40% tổn thất.

Phía gia đình người đã mất đưa ra 3 lý do đòi bồi thường. Thứ nhất, xe máy của ông Hồ đã quá hạn đăng kiểm và không có bảo hiểm, bản thân chiếc xe đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thứ hai, con trai ông Hồ và Tiểu Trần là bạn thân, chính con trai ông Hồ đã chủ động rủ rê Tiểu Trần lái xe ra ngoài. Và thứ ba, ông Hồ cẩu thả không rút chìa khóa xe, quản lý tài sản không nghiêm tạo cơ hội cho đứa trẻ trộm xe mang đi.

Trước khoản đòi bồi thường khổng lồ, ông Hồ cảm thấy vô cùng uất ức và đã tự bào chữa từng điểm một ngay tại tòa. Ông cho biết xe máy được dựng trong sân riêng của gia đình, không phải là nơi công cộng như trung tâm thương mại hay đường cái, sân nhà ông lại có tường bao quanh, người ngoài bình thường sẽ không tùy tiện xông vào.

Ngày hôm đó hai vợ chồng ông đi vắng, hoàn toàn không thể lường trước được việc con nhà hàng xóm lại tự ý lẻn vào sân phóng xe đi. Cả hai đứa trẻ đều là người chưa thành niên, con trai ông không có nghĩa vụ phải trông nom, quản lý hay kiểm soát đứa trẻ nhà hàng xóm, không thể đánh tráo trách nhiệm giám hộ lỏng lẻo của cha mẹ Tiểu Trần lên đầu gia đình ông được.

Tại tòa án, hai bên tranh chấp vô cùng nảy lửa, nhiều người dân đến dự thính cũng chia làm hai luồng ý kiến. Có người cho rằng việc ông Hồ không rút chìa khóa quả thực có sơ hở, lẽ nên phải gánh vác một phần tổn thất. Nhưng cũng có không ít người nhận định sân nhà là khu vực tư nhân, đứa trẻ tự ý xông vào trộm xe thì lỗi hoàn toàn thuộc về đứa trẻ và cha mẹ của nó. Trong quá trình xét xử, tòa án đã tập trung đối chiếu kỹ lưỡng toàn bộ chứng cứ do hai bên cung cấp và nhanh chóng làm rõ các tình tiết mấu chốt.

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Phán quyết của tòa án: Bác bỏ yêu cầu bồi thường, pháp luật không dung túng cho tư duy "ai bị thương người đó có lý"

Đầu tiên, cha mẹ Tiểu Trần khẳng định con trai ông Hồ chủ động rủ rê chạy xe, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ đoạn ghi âm hay nhân chứng hợp pháp nào để chứng minh cho lời nói của mình, do đó yêu cầu này lập tức bị tòa án bác bỏ. Thứ hai, pháp luật quy định nghĩa vụ trông nom, giáo dục người chưa thành niên thuộc về cha mẹ ruột của đứa trẻ, những người khác không có trách nhiệm giám hộ, vì thế không thể đổ lỗi Tiểu Trần tự ý lái xe lên đầu ông Hồ.

Điều quan trọng nhất là nghĩa vụ bảo đảm an toàn chỉ áp dụng đối với các địa điểm công cộng có hoạt động kinh doanh, nhà ở tư nhân không nằm trong phạm vi này. Ông Hồ không có nghĩa vụ phải ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt để ngăn cản người ngoài tự ý xông vào nhà sử dụng tài sản của mình.

Tổng hợp toàn bộ sự thật, tòa án nhận định ông Hồ không có lỗi về mặt pháp lý trong bi kịch này, không phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật định, trực tiếp bác bỏ toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường 339.000 NDT của cha mẹ Tiểu Trần.

Tuy nhiên, xem xét đến việc một sinh mạng tươi trẻ đã ra đi, cha mẹ Tiểu Trần vô cùng đau đớn, dựa trên nguyên tắc nhân đạo và công bằng, tòa án đã phán quyết ông Hồ hỗ trợ 30.000 NDT (khoảng 116,3 triệu đồng) chi phí an ủi đạo đức. Khoản tiền này hoàn toàn khác với tiền bồi thường pháp định, nó không đồng nghĩa với việc ông Hồ có lỗi, mà chỉ xuất phát từ tình làng nghĩa xóm, chia sẻ nỗi đau mất con với hàng xóm.

Trước đó khi sự việc mới xảy ra, ông Hồ đã chủ động ứng trước 10.000 NDT (khoảng 38,7 triệu đồng) để an ủi gia đình, vì vậy cuối cùng ông chỉ cần bỏ ra thêm 20.000 NDT (khoảng 77,6 triệu đồng) nữa là xong. Sau khi phán quyết được đưa ra, cha mẹ Tiểu Trần vẫn không phục và nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên, tòa án phúc thẩm sau khi thẩm định toàn bộ vụ án đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, kết quả này chính thức khép lại vụ kiện.

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Vụ việc trên không chỉ là một bài học pháp lý về việc phân định trách nhiệm dựa trên lỗi sai thực tế, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục và giám hộ con cái. Nhiều gia đình có tâm lý chủ quan khi cho rằng con trẻ chỉ chơi quanh quẩn trong xóm thì sẽ an toàn, hoặc nghĩ rằng lỗi lầm hoàn toàn thuộc về sự sơ hở của người khác. Thế nhưng, bi kịch đau lòng của cậu thiếu niên Tiểu Trần đã chứng minh rằng, sự lỏng lẻo trong việc giáo dục con trẻ về ý thức an toàn giao thông và ranh giới tài sản tư nhân mới là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến những tai nạn không thể cứu vãn.

Pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi công dân, nhưng không dung túng cho sự lơ là trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Khoản tiền hỗ trợ đạo đức từ tòa án chỉ là sự chia sẻ dựa trên tình làng nghĩa xóm, hoàn toàn không thể bù đắp được nỗi đau mất mát quá lớn của một gia đình.

Đây là lời nhắc nhở giá trị cho tất cả các bậc phụ huynh rằng bên cạnh việc quản lý tốt phương tiện của gia đình mình để tránh rủi ro, điều cốt lõi nhất vẫn là chủ động giáo dục, ước thúc con trẻ tuyệt đối không tự ý đụng vào hay điều khiển phương tiện cơ giới khi chưa đủ tuổi. Sự sát sao, nghiêm khắc của cha mẹ trong cuộc sống thường ngày chính là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ con trẻ trước những giông bão cuộc đời.

Theo Sina, Sohu