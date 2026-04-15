Công ty chuyển khoản 386 triệu đồng, ghi rõ là tiền bồi thường tai nạn nhưng sau đó yêu cầu nhân viên phải trả lại 347 triệu, tòa án tuyên bố: “Làm vậy là đúng”

Theo hồ sơ vụ án, ông Ngô từng là nhân viên của một công ty có trụ sở tại Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày 27/8/2021, trong lúc làm việc tại xưởng lắp ráp, ông Ngô gặp tai nạn lao động khiến đầu ngón trỏ tay phải bị thương. Toàn bộ chi phí điều trị y tế với tổng số tiền 4.379 NDT (hơn 17 triệu đồng) đã được công ty chi trả đầy đủ.

Đến ngày 5/1/2022, hai bên ký kết thỏa thuận bồi thường tai nạn lao động. Theo nội dung thỏa thuận, phía công ty sẽ thanh toán cho ông Ngô tổng cộng 12.500 NDT (hơn 48 triệu đồng), bao gồm trợ cấp thương tật một lần, trợ cấp y tế, trợ cấp việc làm, tiền lương trong thời gian nghỉ việc, trợ cấp sinh hoạt khi nằm viện và chi phí chăm sóc. Trong đó, 10.000 NDT sẽ được thanh toán ngay sau khi ký, phần còn lại 2.500 NDT sẽ do công ty bảo hiểm chi trả sau khi hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, trong ngày ký thỏa thuận, khi thực hiện chuyển khoản 10.000 NDT tiền bồi thường tai nạn cho ông Ngô, người thực hiện giao dịch đã sơ suất nhập thừa một số “0”, khiến số tiền chuyển thực tế lên tới 100.000 NDT (hơn 386 triệu đồng). Như vậy, công ty đã chuyển dư cho ông Ngô 90.000 NDT (hơn 347 triệu đồng).

Sau khi phát hiện sai sót, công ty nhanh chóng liên hệ và yêu cầu ông Ngô hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người đàn ông này không đồng ý trả toàn bộ.

Lý do được ông Ngô đưa ra là mức bồi thường 12.500 NDT theo thỏa thuận là quá thấp so với mức độ thương tích, do đó ông yêu cầu công ty phải trả thêm 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng). Ông chỉ đồng ý hoàn lại 60.000 NDT (hơn 231 triệu đồng), giữ lại phần còn lại như một khoản “bù đắp”.

Vì thương lượng bất thành nên phía công ty đã khởi kiện ông Ngô ra tòa án òa án Nhân dân huyện Thượng Lật, Giang Tây, với yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền 90.000 NDT đã chuyển nhầm.

Trong quá trình xét xử, tòa xác định rằng ngoài khoản tiền 100.000 NDT đã nhận được ngày 5/1/2022, ông Ngô còn nhận đủ khoản tiền còn lại 2.500 NDT từ phía bảo hiểm vào khoảng tháng 4–5/2022. Sau khi ký thỏa thuận, ông cũng đã nghỉ việc và rời khỏi công ty.

Trong vụ việc này, tòa án xác định mấu chốt tranh chấp xuất phát từ việc ông Ngô yêu cầu công ty chi trả thêm 30.000 NDT tiền bồi thường. Tuy nhiên, việc tự ý giữ lại khoản tiền chuyển nhầm để gây sức ép đòi thêm quyền lợi cho thấy bị đơn đã nhầm lẫn trong việc phân định giữa hai quan hệ pháp lý độc lập là tranh chấp lao động và tranh chấp dân sự.

Theo phân tích của tòa, việc ông Ngô không đồng ý với mức bồi thường tai nạn lao động là một vấn đề thuộc phạm vi tranh chấp lao động. Nếu muốn yêu cầu điều chỉnh mức bồi thường, ông cần thực hiện đúng trình tự pháp luật Trung Quốc là nộp đơn đến cơ quan chuyên trách tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trong trường hợp không đồng ý với kết quả, ông có thể tiếp tục khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

Ngược lại, vụ án hiện tại chỉ xem xét hành vi nhận và giữ lại số tiền chuyển nhầm. Khoản tiền 90.000 NDT được xác định là không thuộc nghĩa vụ mà công ty phải thanh toán theo thỏa thuận. Do đó việc công ty yêu cầu ông Ngô trả lại là hợp lý và đúng theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Sau khi được giải thích rõ ràng, ông Ngô đã thay đổi quan điểm, thừa nhận việc giữ lại số tiền trên là không phù hợp và đồng ý hoàn trả toàn bộ. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận hòa giải: ông Ngô sẽ hoàn trả toàn bộ 90.000 NDT trước ngày 1/6/2022. Phía công ty đồng ý không yêu cầu tính lãi đối với khoản tiền này.

Vụ việc được khép lại mà không cần tiếp tục xét xử, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên liên quan.

Từ vụ việc trên, tòa án Trung Quốc đưa ra khuyến nghị người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là trên thiết bị điện tử. Việc kiểm tra kỹ số tiền, tên người nhận, số tài khoản và các thông tin liên quan là hết sức cần thiết để tránh những sai sót đáng tiếc.

Trong trường hợp xảy ra chuyển nhầm, người chuyển cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, liên hệ với bên nhận và nếu cần thiết, sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

(Theo sdcourt.gov.cn)